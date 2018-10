देश में यौन शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाजों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से अब महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की जांच के लिए कानून से जुड़े लोगों की समिति बनाने का निर्णय लिया है।

मामले पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है, मी टू मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा, “वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति मी टू अभियान के तहत सामने आए सभी मामलों को देखेगी।”

The Ministry will be setting up a committee of senior judicial & legal persons as members to examine all issues emanating from the #MeTooIndia movement: Ministry of Women & Child Development pic.twitter.com/5uBF0LVukc

