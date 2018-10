#metoo: आरएसएस के एक शीर्ष पदाधिकारी देश में वर्तमान में चल रहे #मी टू अभियान का वृहस्पतिवार को समर्थन करते प्रतीत हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आंखी दास के फेसबुक पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर #मी टू अभियान पर अपना विचार व्यक्त किया। दास फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी निदेशक हैं। दास ने अपने पोस्ट में कहा था, ‘‘जिन महिला पत्रकारों ने अपने उत्पीड़न के बारे में बताया था उनके समर्थन के लिए #मी टू की जरूरत नहीं है। आपको महिला होने की भी जरूरत नहीं है। आपको महज इतना संवेदनशील होने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है।’’ होसबोले ने उनके पोस्ट को ट्वीट किया और कहा, ‘‘मैंने इसे लाइक किया। उन्होंने वहीं लिखा है जो मैं महसूस कर रहा था।’’ उनका बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ महिला पत्रकारों ने विदेश राज्यमंत्री अकबर पर दो अखबारों का संपादक रहने के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

I liked it. She has articulated what I was feeling .. pic.twitter.com/2uQpYdmeQs

— Dattatreya Hosabale (@DattaHosabale) October 11, 2018