प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में संसदीय स्थायी समिति (कम्युनिकेशन एवं आईटी) ने मेटा (Meta) पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक के बाद कहा कि यह केवल तकनीकी गलती का मामला नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और उनके एल्गोरिदम पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

दुबे ने कहा कि समिति ने साफ तौर पर मांग की है कि मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला ‘सेफ हार्बर’ प्रोटेक्शन वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।

एल्गोरिदम पर उठाए सवाल

निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा इंडिया, X और यूट्यूब के एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली देश के सामने आनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दलों की कंबाइंड व्यूअरशिप 23-24 मिलियन के आसपास है, जबकि हाल ही में बने एक अनरजिस्टर्ड एंटी रिजर्वेशन फॉर्म की पहुंच 7 मिलियन तक पहुंच गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया कंपनियों की नीति नए अकाउंट्स या नए प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता देने की है, जिससे एल्गोरिदम को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

PM मोदी का वीडियो हटना बताया गंभीर मामला

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जाना पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेटा ने खुद स्वीकार किया है कि वीडियो करीब पांच घंटे तक प्लेटफॉर्म से गायब रहा। उनके मुताबिक, जब भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल वीडियो हट सकता है तो यह बेहद गंभीर विषय है।

निशिकांत दुबे ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के 2024 के भारतीय चुनावों को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बाद में माफी मांगना यह दिखाता है कि कंपनी की मंशा पर सवाल उठते हैं।

CSAM और महिलाओं से जुड़े कंटेंट पर भी घेरा

समिति अध्यक्ष ने कहा कि मेटा और यूट्यूब पर CSAM (चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल) सहित बच्चों के शोषण और महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने में भी गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां सरकार के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही हैं और गृह मंत्रालय तथा आईटी मंत्रालय की चिंताओं पर भी पर्याप्त कार्रवाई नहीं करतीं।

मेटा अधिकारियों से जवाब-तलब

सोमवार को हुई संसदीय समिति की बैठक में मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटने पर माफी मांगते हुए इसे ‘टेक्निकल एरर’ बताया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने कहा कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। बैठक में समिति ने मेटा से उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किया गया तलब

संसदीय स्थायी समिति ने ‘सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तथा उनके नियमन’ विषय पर चर्चा के लिए मेटा, गूगल, यूट्यूब, X और स्नैपचैट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

MeitY ने भी भेजा था समन

गौरतलब है कि मेटा ने 28 जुलाई को बयान जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक वीडियो तकनीकी त्रुटि के कारण हट गया था और बाद में उसे बहाल कर दिया गया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस मामले में मेटा को तलब किया था। मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा था कि कंपनी की ‘टेक्निकल एरर’ वाली सफाई पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगती।

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मां ने कहा कि उनकी बेटी ने माफी मांग ली थी और प्रधानमंत्री ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन परिवार को अभी भी लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।