केंद्र सरकार से माफी मांगने के बाद मार्क जकरबर्ग की ओर से भारत आई मेटा की ग्लोबल टीम कुछ और दिनों के लिए यहां रुक रही है। सूत्रों के मुताबिक, मेटा की ग्लोबल टीम अगले कुछ दिनों में तीन से चार बैठकें करने वाली है।
अमेरिकी कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बुधवार को बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रसारण, डीपफेक वीडियो के प्रसारण और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों के लिए सरकार से माफी मांगी थी।
तीन-चार बैंठकें होने की उम्मीद
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम कुछ और दिनों तक भारत में रहेगी। तीन से चार और बैठकें होने की उम्मीद है। सरकार से अगले बातचीत के दौर में मेटा की टीम व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेगी।
सूत्रों ने आगे बताया, “इन बैठकों का मुख्य एजेंडा यह पता लगाना है कि क्या मेटा के प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं।”
मांगी थी मार्क जकरबर्ग ने माफी
सरकार के सूत्रों ने बुधवार बताया था, “मेटा के अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया गया था कि वे ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। वे खुद ही यह तय करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट किसे मिलेगा। ऐसे में आईटी एक्ट के तहत ‘सेफ हार्बर’ (सुरक्षा कवच) का नियम उनकी कंपनी पर लागू नहीं होता।”
इसके अलावा, मार्क जकरबर्ग ने यह भी माना था कि मेटा को कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए ढेर सारे पैसे दिए गए थे। इस पर उन्होंने गलती मानी और माफी मांगी थी।
क्या है व्हाट्सएप का मामला?
व्हाट्सएप ने इस साल के अंत तक अपना पॉपुलर फीचर ‘Whatsapp यूजरनेम’ लॉन्च करने का ऐलान किया था, वह उन्होंने शुरु भी किया लेकिन सरकार के दखल देने पर उसे होल्ड कर दिया था।
मेटा ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वह इस साल के आखिर तक वॉट्सएप यूजरनेम फीचर को लॉन्च करेगी। इस फीचर के तहत हर यूजर अपनी एक यूनीक आईडी बना सकेगा और उसे अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना पाएगा। उनका तर्क था इससे लोगों के मोबाइल नंबर सुरक्षित रहेंगे। साथ ही लोग बिना मोबाइल नंबर शेयर किए किसी से बात कर सकेंगे।
इस पर केंद्र सरकार ने दखल दिया और कहा कि लोगों को डर है कि इस तरह के यूजरनेम फीचर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। साइबर अपराधी दूसरों से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर धोखाधड़ी कर सकते हैं।
इस पर मेटा ने केंद्र सरकार को भरोसा दिया कि वह इस फीचर को भारत में तब तक लॉन्च नहीं करेगी, जब तक सरकार के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती है।
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मेटा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संचार और आईटी मामले में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और गृह मंत्रालय (MHA) को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें