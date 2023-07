बॉर्डर पार कर बांग्लादेश से आया था न्यू जलपाईगुड़ी, कोरोना काल में खुला राज, 21 साल बाद अब वापस भेज रही सरकार

पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा गुलाम हैदर की सुर्खियों के बीच बांग्लादेश के युवक रहमान को वापस भेजने की खबर सामने आई है। 21 साल पहले बॉर्डर पार कर पश्चिम बंगाल आए मानसिक तौर पर विकलांग रहमान को घर भेजा जा रहा है।

भारत से बांग्लादेश लौटते हुए रहमान को उसके पिता से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दोबारा बात करवाई गई। (Express Photo)

पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा गुलाम हैदर की सुर्खियों के बीच बांग्लादेश के युवक मोहम्मद रहमान को 21 साल बाद वापस घर भेजा जा रहा है। बॉर्डर पार कर पश्चिम बंगाल आ गए मानसिक तौर पर विकलांग युवक के बारे में कोरोना महामारी के दौरान एक गैर सरकारी संगठन (NGO) को पता चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का 36 वर्षीय नागरिक रहमान शुक्रवार (21 जुलाई) को अपने घर पहुंच पाएगा। साल 2002 में भटकते हुए बॉर्डर पार कर भारत आ गया था रहमान साल 2002 में रास्ता भटक कर बॉर्डर पार कर बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आया रहमान सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित है। सिजोफ्रेनिया के मरीज एक तरह की काल्पनिक दुनिया या भ्रम की हालत में रहते हैं। उनका नजरिया वास्तविक दुनिया से बिलकुल अलग होता है। रहमान को फिर से उसके घर वालों से मिलवाने में श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने अहम भूमिका निभाई है। फाउंडेशन पिछले तीन दशक से मानसिक रूप से बीमार लोगों को उनके घरवालों से दोबारा मिलवाने में मदद करती है।

