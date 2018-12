करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी गीतांजलि समूह के प्रमोटर मेहुल चोकसी ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह एंटीगुआ से भारत आने के लिए 41 घंटे का सफर नहीं कर सकता है। खराब सेहत की वजह से ही वह भारत नहीं आ पा रहा है। चोकसी ने यह बात मुंबई की एक कोर्ट को बताया है। कोर्ट को दिए लिखित जवाब में 59 वर्षीय चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर कोर्ट को उसकी सेहत के बारे में गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सच्चाई यह है कि वह बैंकों के संपर्क में है और अपने बकाये राशि को लौटना चाहता है। चोकसी ने यह भी कहा कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जांच प्रक्रिया में भी शामिल होना चाहता था। वहीं, दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की अपील की।

Mehul Choksi replies to ED in Bombay Court, says can’t travel for 41 hours to reach India due to poor health.He accuses ED of misleading probe by not revealing his health condition deliberately. He also says he is in constant touch with banks&wants to settle the issues (file pic) pic.twitter.com/UgDZPFUYqA

— ANI (@ANI) December 25, 2018