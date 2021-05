एंटीगुआ के पीएम बोले- चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तफरीह करने गया था डोमेनिका

एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तफरीह करने डोमिनिका गया था। पीएम ने रविवार को एक लोकल रेडियो स्टेशन से बातचीत के दौरान ये बात कही। ब्राउन का कहना है कि डोमिनिका चोकसी को भारत निर्वासित कर सकता है। उनका कहना है कि चोकसी मामले में प्रत्यर्पण का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो गैरकानूनी तरीके से वहां गया था।

ब्राउन ने रेडियो चैनल से कहा कि भारत सरकार ने यह साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज भेजे हैं कि वह वास्तव में एक भगोड़ा है। जबकि उन्हें लगता है कि इनका उपयोग अदालती मामले में किया जाएगा। डोमिनिका की कोर्ट ने बुधवार तक उसके निर्वासन पर रोक लगा दी है, इसीलिए भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कि उसे मुकदमा चलाने के लिए भारत वापस लाया जाए। ब्राउन ने कहा कि भारत से एक निजी जेट डोमिनिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा।

Antiguan Prime Minister Gaston Browne has said that diamantaire Mehul Choksi might have taken his girlfriend on a romantic trip to Dominica and got caught: Antigua News Room

