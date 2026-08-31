Jammu-kashmir News: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में तंगमर्ग के पास स्थित द्रंग की तरफ जाने वाली सड़कों की स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाए हैं।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी मां के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मैंने अपनी मां के साथ द्रंग, तंगमर्ग में कीमती समय बिताया, यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां एक शानदार झरना है।”
महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया दुख
पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती ने सड़क को लेकर दुख जाहिर किया। उन्होंने आगे कहा, “लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद, तंगमर्ग से द्रंग तक जाने वाली सड़क की खराब हालत ने इस खूबसूरत जगह तक पहुंचना मुश्किल बना दिया है, खासकर पर्यटकों के लिए।”
सीएम से मामले में दखल देने का किया आग्रह
महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मामले में दखल देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कमिश्नर सेक्रेटरी से आग्रह करती हूं कि वे इस मामले में दखल दें और सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करें। द्रंग में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की पूरी क्षमता है और इसे जम्मू-कश्मीर के टूरिज्म मैप पर अपनी सही जगह मिलनी चाहिए।”
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा, “बख्शी जी, इस यात्रा को इतना खास और अविस्मरणीय बनाने और मेरी मां की इतनी स्नेहपूर्ण देखभाल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। द्रंग के जमे हुए झरनों पर बिताया गया समय हमारी सबसे अनमोल यादों में से एक रहेगा और हम इन अनमोल पलों को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगे।
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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुफ्ती ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर उनके रुख और न्याय तथा भारत के समावेशी विचार के लिए खड़े होने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…