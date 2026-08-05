Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज सात साल पूरे हो गए। इसकी पूर्व संध्या पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला है।

गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “महबूबा मुफ्ती तो आतंकी हैं। मैं उन्हें आतंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने आतंकियों का साथ दिया है। थोड़ा बहुत दिन हम लोगों के साथ रहे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। लेकिन वो ठीक नहीं हुए तो हमने छोड़ दिया। आज का दिन भारत के इतिहास का जैसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है।”

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, “जो सरदार पटेल के सपनों को, भारत के असंख्य लोगों के सपनों को, जो हम कहते थे कि एक देश दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पांच अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। अब एक देश एक निशान, एक प्रधान और एक विधान अब कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता है।”

#WATCH | Delhi: On PDP Chief Mehbooba Mufti protesting on the eve of the seventh anniversary of the abrogation of Article 370, Union Minister Giriraj Singh says, "Mehbooba Mufti is a terrorist. I said this because she sided with terrorists for so long; she spent a brief period… pic.twitter.com/LIOtNQDgao — ANI (@ANI) August 5, 2026

महबूबा मुफ्ती ने किया था कैंडल मार्च

बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को श्रीनगर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सातवीं बरसी से पहले कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया और अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग की।

5 अगस्त को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, “पीडीपी और हमारा समुदाय मिलकर संघर्ष करेंगे। कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के साथ-साथ हम अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे और देश भर की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाएंगे।”

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, “अगर यह सरकार कहती है कि हालात सुधरे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि वे सेना को नागरिक इलाकों से हटाकर कैंपों में वापस भेजें। मुजफ्फराबाद और रावलकोट सड़कों पर व्यापार फिर से शुरू करें, जो पहले खुले थे। कश्मीर के लोग दोनों तरफ परेशान हैं। दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हजारों लोगों को ओवर ग्राउंड वर्कर्स के नाम पर जेल में डाला जा रहा है।”

अनुच्छेद 370 सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं था- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिकारों का प्रतीक था। उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 370 सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं था। यह हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा गौरव और हमारी जमीन व नौकरियों की सुरक्षा थी। उन्होंने हमें पूरी तरह बेकार बना दिया है। लेकिन यह दिन हमेशा नहीं रहेगा। यह एक काली रात है क्योंकि एक साजिश रची गई और संसद में भारी बहुमत का इस्तेमाल करके भारत के संविधान को बदल दिया गया।”

उन्होंने आगे कहा, “हमें जो कुछ भी मिला था, वह इस देश के संविधान से मिला था, न कि चीन या पाकिस्तान से। हम प्यार और कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हुए थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया गया।”

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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को राज्य की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर पीडीपी-बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने में पीडीपी ने बीजेपी की मदद की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…