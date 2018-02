कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेघालय में रोडशो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने बुधवार को शिलॉन्ग में रैली की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से काफी अच्छे से मुलाकात की। राहुल गांधी ने जैसे ही रोडशो शुरू किया, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी लोगों का सम्मान करते हुए उन्हें अच्छे से अभिवादन दिया। उन्होंने बहुत से लोगों से हाथ मिलाया और बहुत से लोगों की तरफ दूर से ही हाथ हिलाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी फरार बिजनेसमैन नीरव मोदी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वह खुद भ्रष्टाचार कराते हैं। वह भ्रष्टाचार का उपकरण हैं।’

इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के येरूशलम की फ्री में यात्रा कराने के वादे पर भी तंज कसा। राहुल गांधी ने शिलॉन्ग में कहा कि बीजेपी यहां आती है और मेघालय के चर्चों को करोड़ों रुपए देने का ऐलान करती है। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी सोचती है जैसे कि वह यहां कुछ कांग्रेसी विधायकों को खरीद कर सरकार बना लेगी। बीजेपी सोचती है कि वह यहां आएगी और चर्च, धर्म और भगवान को खरीद लेगी। यह काफी घिनौनी बात है।’

#WATCH : Congress President Rahul Gandhi meets people during his roadshow in Shillong, #Meghalaya . pic.twitter.com/FvTF6wmfxO

Narendra Modi is not against corruption, he is an instrument of corruption: Rahul Gandhi in Shillong. #PNBScam #NiravModi pic.twitter.com/43BRtgFjrp

