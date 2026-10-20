अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वीजा प्रतिबंधों और टैरिफ संबंधी धमकियों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है।

मंगलवार दोपहर मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक को दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी के अमेरिका जाने की संभावना

चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की संभावना है, इसलिए यह बैठक उनके दौरे की नींव भी तैयार करेगी। बैठक के लिए मुंबई को चुनना भारत के बड़े कारोबारी वर्ग तक पहुंचने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिनका मुख्य केंद्र मुंबई ही है। पांच महीने से भी कम समय में भारत लौट रहे रुबियो दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके बजाय, वे बुधवार को जामनगर जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रुबियो मंगलवार दोपहर करीब 2:15 बजे मुंबई पहुंचेंगे और शाम 4 बजे के आसपास जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वे ताज पैलेस होटल में 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगे और ‘US @250’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

एलन मस्क ने क्या आरोप लगाया था

जामनगर का दौरा काफी अहम है, क्योंकि यहीं रिलायंस की रिफाइनरी स्थित है। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत में उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक की शुरुआत में देरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ बड़े उद्योगपतियों की वजह से हो रहा है, जो बाजार पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा था, “क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?”

सूत्रों का कहना है कि रुबियो दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भारतीय कारोबारी समुदाय की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। वे इस बात पर जोर देंगे कि भारतीय बाजार में अमेरिकी और भारतीय, दोनों तरह के व्यवसायों के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

इस संदर्भ में, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की ऊर्जा जरूरतों का उदाहरण दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय बाजार में ऊर्जा की भारी मांग को पूरा करने के लिए, रूस और खाड़ी देशों से मिलने वाली आपूर्ति के साथ-साथ अमेरिका से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति भी एक अहम विकल्प हो सकती है। दोनों पक्षों के बीच दोनों देशों की तकनीकी साझेदारी और सप्लाई चेन की मजबूती के महत्व पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

16-18 अक्टूबर को, चीन के वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव का मसौदा जारी किया। इसमें निर्यात के लिए प्रतिबंधित या सीमित की जाने वाली वस्तुओं की सूची में 40 और तकनीकों को शामिल करने की बात कही गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और बायोमेडिसिन (जिसमें सेल और जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं) जैसी तकनीकें शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष रक्षा बिक्री और संयुक्त उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से वायु और समुद्री क्षेत्र शामिल हैं, जहां अमेरिका के पास काफी तकनीकी बढ़त है। सूत्रों ने बताया, “दोनों मंत्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना पर चर्चा करेंगे, जो भारतीय पक्ष की एक प्रमुख मांग रही है। इसके अलावा, दोनों पक्ष इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद में ‘मेक-इन-इंडिया’ कार्यक्रम को कैसे शामिल किया जा सकता है।”

भारत-अमेरिका संबंधों पर कुछ नकारात्मक असर पड़ा

रुबियो और जयशंकर के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत में आवाजाही से जुड़ी पाबंदियों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिनका भारत-अमेरिका संबंधों पर कुछ नकारात्मक असर पड़ा है। भारतीय पक्ष की ओर से यह बात रखे जाने की उम्मीद है कि कैसे भारतीय व्यवसायों और कुशल पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है।

रुबियो ने इससे पहले इस साल मई में दिल्ली का दौरा किया था, जब वे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। इस बार, भारत के दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है।

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