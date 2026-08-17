लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने और उनकी शेष मांगों का समाधान करने का आग्रह किया है। यह पत्र 14 अगस्त 2026 का है।
राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भारतीय संविधान की मूल भावना और लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का पूरा समर्थन किया है।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर RSS और BJP का प्रभाव
उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आरएसएस और भाजपा के प्रभाव में आकर छात्रों के शोषण और दमन का जरिया बन गई है और अब यह पहले जैसी मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रही।
राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि झारखंड में भी छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांगें उचित हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा छात्रों से बातचीत के लिए समिति गठित किए जाने की सराहना की लेकिन कहा कि इसके बावजूद आंदोलन जारी है और कुछ छात्र अब भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री सोरेन से आग्रह किया कि वे स्वयं आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। उनके अनुसार, इससे सरकार की छात्रों की चिंताओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।
अपने पत्र के आखिर राहुल गांधी ने कहा कि भारत का युवा ही देश का भविष्य है। इस कठिन समय में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कृपया उनकी बात सुनें और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाएं।
NET परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार और NTA पर राहुल का निशाना
राहुल गांधी ने UGC-NET के तीन विषयों (समाजशास्त्र, अंग्रेजी और कॉमर्स) की परीक्षाएं रद्द होने पर केंद्र सरकार और NTA पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि 22 से 30 जून के बीच हुई परीक्षाएं करीब दो महीने बाद इसलिए रद्द की गईं क्योंकि प्रश्नपत्रों में गंभीर खामियां थीं और पुराने सवाल दोहराए गए थे। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि NTA की गलती की सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है जिन्हें सितंबर में फिर परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों ने सालों तैयारी की, फीस भरी, दूर-दराज परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की और अब उन्हें पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी।
शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा राहुल गांधी ने कहा, “यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि वसूली की मशीन बन गई है। यह व्यवस्था छात्रों का पैसा, समय, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन रही है लेकिन बदले में नौकरी तक नहीं दे रही।” राहुल ने NTA से सवाल पूछा कि क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था? इस पर अब तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की तरह NTA भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। राहुल ने दावा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, अब NTA के शीर्ष अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा, “गलती आपकी नहीं, व्यवस्था की है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकती और फिर छात्रों को ही दोष देती है।
राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के कई साल बर्बाद हो रहे हैं और जब तक प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देंगे, तब तक यह मुद्दा उठाते रहेंगे।
Jharkhand Protest: रांची में CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के चेहरे क्यों गायब? उठ रहे कई सवाल
झारखंड सरकार और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच आज फिर से बातचीत होनी है। इस बारे में बात करते हुए स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार को इस बातचीत के जरिए छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। हम ऐसा शिक्षा सिस्टम चाहते हैं जिससे मौजूदा स्कूली छात्रों को भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते समय कोई परेशानी न हो और उन्हें पेपर लीक या गड़बड़ियों का सामना न करना पड़े। देवेंद्र का कहना है कि मुझे आज की बातचीत से उम्मीद है, अगर सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।