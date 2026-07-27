प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए नंदन मोहनराव नीलेकणी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया था, जिसमें नंदन नीलेकणी के अलावा 5 और अन्य सदस्यों को रखा गया है।

यह टास्क फोर्स देश के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम को लीक-प्रूफ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का पता लगाएगी।

इस टास्क फोर्स में टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एकेडमिक और लॉजिस्टिक्स के फील्ड के एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। इस पैनल के सभी 6 सदस्यों के बारे में यहां पूरी जानकारी मिलेगी।

नंदन नीलेकणी

इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के को-फाउंडर और चेयरमैन नीलेकणी 2009-2014 तक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में UIDAI के फाउंडिंग चेयरमैन थे। जनवरी 2023 में उन्हें “इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इनक्लूजन और डेवलपमेंट के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर G20 टास्क फोर्स” का को-चेयर अपॉइंट किया गया था।

2010 में नीलेकणी को सरकार द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स (TAGUP) का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गयाथा। बेंगलुरु में जन्मे नीलेकणि ने IIT, बॉम्बे से बैचलर डिग्री ली।

एस सोमनाथ

इसरो के पूर्व चेयरमैन (2022-2025) एस सोमनाथ इस पैनल के दूसरे बड़े चेहरे हैं। उनकी लीडरशिप में ही भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराई थी। जब छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को ऑपरेशनलाइज किया गया था और इसके सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM3 को अलग-अलग तरह के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए अडैप्ट किया गया था, तब भी वे स्पेस एजेंसी के हेड थे।

इससे पहले propulsion science के स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया है। सोमनाथ ने LVM3 व्हीकल के डेवलपमेंट पर काम किया था, जो चंद्रयान-2 और 3 दोनों को ले गया था। वे 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में शामिल हुए थे।

अमृत ​​लाल मीणा

बिहार-कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर (1989 बैच) अमृत लाल मीणा ने अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक बिहार के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। वह पहले कोयला मंत्रालय में बतौर सेक्रेटरी थे और उससे पहले उनके पास DPIIT में स्पेशल सेक्रेटरी (लॉजिस्टिक्स) का चार्ज था। टास्क फोर्स में उन्हें लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री है।

अनीता करवाल

साल 2020 से 2022 तक शिक्षा विभाग में एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वालीं अनीता करवाल इस पैनल में इकलौती महिला सदस्य हैं। करवाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की चेयरपर्सन थीं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। करवाल सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डेवलपमेंट से करीब से जुड़ी थीं। वह गुजरात कैडर की रिटायर्ड IAS ऑफिसर (1988-बैच) हैं।

डॉ. वी कामकोटि

कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट डॉ. वी कामकोटि वर्तमान में IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। 2022 से वह इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। उन्हें उस रिसर्च टीम को लीड करने के लिए जाना जाता है जिसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर ‘शक्ति’ डेवलप किया था, जिसका इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस और नेटवर्किंग सिस्टम में किया जा सकता है।

वह कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन थे। कामकोटि ने 1995 में IIT मद्रास से PhD की और फिर 2001 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इंस्टीट्यूट जॉइन किया।

तपन डेका

हिमाचल कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर तपन डेका चार साल तक IB चीफ के तौर पर काम कर चुके हैं। डेका को मल्टी एजेंसी सेंटर के मॉडर्नाइजेशन के जरिए इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने सेंट्रल और स्टेट एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस-शेयरिंग को बढ़ाने और काउंटर-टेररिज्म और एंटी-माओवादी ऑपरेशन के लिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस बनाने में अहम भूमिका निभाने का क्रेडिट दिया जाता है।

इससे पहले उन्होंने IB की ऑपरेशंस ब्रांच में एक दशक से भी ज्यादा का समय बिताया है। इस दौरान उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ काउंटर-टेररिज्म कोशिशों की निगरानी की थी।

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