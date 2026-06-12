सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र रद्द करने का फैसला बरकरार रहा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।

कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी ने कहा कि चुनाव आयोग मिला हुआ है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने EC पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वोट चोरी हो रही थी और अब सीट चोरी हो रही है। उन्होंने अपने राज्यसभा नामांकन के रद्द होने को राज्य सरकार और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया।

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताया गया।

आज जंतर-मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के विरोध में आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह’ प्रदर्शन करेगी।