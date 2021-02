शशि थरूर का 10 साल पुराना ट्वीट निकाल भाजपा कर रही वार, मीनाक्षी लेखी बोलीं- देशहित छोड़ दुश्मनों से करने लगे बात

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के 10 साल पुराने ट्वीट को निकालकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। 23 जनवरी 2010 के ट्वीट में थरूर ने कहा था कि आस्ट्रेलिया जितने गेहूं की पैदावार करता है उससे ज्यादा हम हर साल खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारी स्टोरेज और वितरण व्ययवस्था ठीक नहीं है। उनका कहना था कि निजी क्षेत्र को गेहूं की भंडारण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आगे आना चाहिए।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि2010 से लेकर 2020 के बीच कांग्रेस की राय में परिवर्तन आ गया है। पहले सुधार की वकालत करते थे और अब इसका विरोध। उन्होंने लिखा, इससे कांग्रेस की सोच का पता चल जाता है। बीजेपी सांसद ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिला सकती है। मीनाक्षी लेखी के ट्वीट पर कुछ लोगों ने अपनी राय भी रखी। कुछ लोगों ने थरूर के चरित्र को निशाना बनाकर उनकी आलोचना की तो कुछ ने लेखी को ही आईना दिखाया।

Change of opinion from 2010 to 2020 ! From seeking reforms to opposing reforms. Sharply exposing the duplicity of hypocrites who can negotiate with enemies to harm the cause of nation building. https://t.co/o04b3MeZpI

