Medical Device Side Effects: मेडिकल डिवाइसेज लोगों के इलाज के लिए अहम कारक माने जाते हैं लेकिन भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने पहली बार देश में चिकित्सा उपकरणों के इस्तेमाल से होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के आंकड़े का खुलासा किया है। साल 2020 से अब तक कुल 9,373 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। 2020 में यह संख्या 808 थी, जो कि 6 वर्षों में 2025 में बढ़कर 2176 तक पहुंच गई है।

एसएई ऐसी चिकित्सीय घटनाएं हैं जिनके परिणामस्वरूप रोगियों के लिए जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती हैं या अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि लंबी हो सकती है। यह जानकारी केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की एक बेंच द्वारा 10 सितंबर को आरटीआई (RTI) अधिनियम के तहत जारी आंशिक अनुपालन आदेश के बाद 27 अक्टूबर को इन आंकड़ों से हासिल हुई है।

RTI के आंकड़े में क्या-क्या?

RTI द्वारा सामने आए ये आंकड़े आईपीसी द्वारा प्राप्त और समीक्षा की गई एसएई की मात्रा से संबंधित हैं, जो एक स्वायत्त केंद्रीय निकाय है और दवाओं के लिए आधिकारिक मानक प्रकाशित करता है। आईपीसी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में देश भर में स्थित 775 निगरानी केंद्रों में दर्ज मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट्स की संख्या तो प्रदान करता रहा है, लेकिन एसएई के आंकड़ों को प्रतिबंधित जानकारी के रूप में रखता था।

उदाहरण के लिए पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों में एमडीएई के व्यापक आंकड़े तो दिए गए हैं, लेकिन गंभीर घटनाओं को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। इन रिपोर्टों में संदिग्ध उपकरणों के तहत चिह्नित की गई वस्तुओं में सर्जिकल दस्ताने, सिरिंज, यूरिन बैग जैसे अपेक्षाकृत मामूली सामान भी शामिल हैं, और 2022-2023 की रिपोर्ट में एक पुरुष कंडोम को भी नकली उपकरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सार्वजनिक गोपनीयता के उल्लंघन की बात

इस अखबार की अपील के बाद एसएई के आंकड़ों के संबंध में दिए गए 11-पृष्ठ के आदेश में, सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने आईपीसी की उस दलील का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इसमें शामिल चिकित्सा उपकरण की श्रेणी और उसके निर्माता का सार्वजनिक खुलासा करना व्यावसायिक गोपनीयता का उल्लंघन होगा।

आदेश में कहा गया कि प्रत्येक उस चिकित्सा उपकरण के ब्रांड विवरण और विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता जिसके लिए कोई एमडीएई दर्ज किया गया है, क्योंकि यह अभी तक निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हुआ है कि वे किसी प्रक्रियागत चूक के कारण उत्पन्न हुए या चिकित्सा उपकरण की अपनी खामी के कारण हुए थे।

उपकरणों की जानकारी को लेकर दी गईं दलीलें

सीआईसी के समक्ष आईपीसी की दलील में कहा गया था कि चिकित्सा उपकरण के निर्माता के नाम से संबंधित मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(d) के तहत खुलासे से छूट प्राप्त है क्योंकि यह व्यावसायिक गोपनीयता और तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है, जिसका खुलासा करने से संबंधित संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है।”

साल 2018 में मेडिकल डिवाइस उद्योग और डॉक्टरों व अस्पतालों के साथ उसकी सांठगांठ पर आई इनवेस्टिगेशन सीरीज ‘इप्लांट फाइल्स’ के हिस्से के तौर पर द इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार एमडीएई के वर्गीकरण पर रिपोर्ट दी थी। इससे पता चला था कि फार्मा दिग्गज एबट द्वारा निर्मित कोरोनरी स्टेंट की हिस्सेदारी कुल प्रविष्टियों में 50 प्रतिशत से अधिक थी। उस वर्ष कुल 566 एमडीएई दर्ज किए गए थे, जिनमें से 290 वैश्विक दिग्गज कंपनी के कोरोनरी स्टेंट के लिए थे। एबट ने उस समय कहा था कि उसके स्टेंट दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले और अध्ययन किए गए उपकरणों में गिने जाते हैं और उनका सुरक्षा रिकॉर्ड बेजोड़ है।

6 साल बाद मिला डेटासेट

द इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बाद 2018 के डेटासेट को अपडेट करने के लिए कई आरटीआई अनुरोध दायर किए, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। छह साल का यह डेटासेट इस अखबार द्वारा 2025 में सीआईसी के समक्ष दायर की गई अंतिम अपील के बाद जारी किया गया।

आईपीसी ने सीआईसी बेंच के समक्ष तर्क दिया कि प्रत्येक एमडीएई की श्रेणी और निर्माता जैसे विवरण बहुत अधिक मात्रा में हैं और उनके प्रसार के लिए ऐसी जानकारी जुटाने और संकलित करने की आवश्यकता होगी जिससे सार्वजनिक प्राधिकरण का समय और संसाधन डायवर्ट होंगे।

22 मामलों में कार्रवाई की बात

आईपीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 14,584 एमडीएई दर्ज किए, जिनमें से केवल 22 मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को भेजा गया। 22 संदिग्ध उपकरणों की सूची में मुख्य रूप से सर्जिकल दस्ताने, सिरिंज और यूरिन बैग जैसी वस्तुएं शामिल थीं, साथ ही मैकेनिकल वेंटिलेटर और रक्त आधान सेट का एक-एक मामला शामिल था।

इसी तरह 2023-2024 के लिए आईपीसी ने 10,269 एमडीएई सूचीबद्ध किए, और सीडीएससीओ को केवल 16 मामलों की सूची भेजी। इस सूची में संदिग्ध दोषपूर्ण चिकित्सा उपकरण शामिल थे जैसे कि गर्भावस्था परीक्षण किट, कैथेटर और बीपी मॉनिटर, और ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट का एक मामला भी शामिल है।

वर्ष 2022-2023 के लिए कुल 3,868 एमडीएई सूचीबद्ध किए गए थे जब 12 मामलों को सीडीएससीओ को भेजा गया था। साथ ही एक संदिग्ध इनहेलर, एक इनक्यूबेटर और एक कोरोनरी स्टेंट का मामला भी शामिल था। आईपीसी समिति ने कहा कि जिन 12 संदिग्ध चिकित्सा उपकरणों के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता थी, उनमें एक पुरुष कंडोम भी शामिल था।

वैश्विक मानदंड क्या है?

एमडीएई का संकलन 2015 में शुरू किए गए भारत के मैटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम के तहत आईपीसी द्वारा किया जाता है। आईपीसी ने चिकित्सा उपकरणों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम’ (ADRMS) विकसित किया है। सभी एसएई (SAEs) की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आईपीसी को देना अनिवार्य है, जबकि वैश्विक मानदंडों के अनुसार यदि कोई घटना मौत, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने, जानलेवा स्थिति और विकलांगता आदि का कारण बनती है, तो उसे गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है।

वैश्विक स्तर पर उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरर एंड यूजर फैसिलिटी डिवाइस एक्सपीरियंस डेटाबेस है, जो एक सार्वजनिक भंडार है, जिसमें सभी श्रेणियों के चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं और समस्याओं की रिपोर्ट शामिल होती हैं। इसमें चिकित्सा उपकरण से संबंधित मौतों और चोटों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और यह उपयोगकर्ताओं को ब्रांड, निर्माता, मॉडल और रिपोर्ट की गई प्रतिकूल घटना के प्रकार जैसे विवरणों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

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