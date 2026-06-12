स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने एक हफ्ते में दूसरी बार अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब कर ऐसे हमले रोकने और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। नाविकों की मौत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और पूछा कि भारतीयों की मौत पर पीएम चुप क्यों हैं?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, होर्मुज जलमार्ग में निर्बाध और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने दोहराया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं।

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब गिनी-बिसाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर ‘एमटी जलवीर’ पर कार्रवाई की खबरें सामने आईं। इस जहाज पर 20 भारतीय नागरिक सवार थे। इससे पहले पलाऊ गणराजय के झंडे वाले जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। पिछले एक सप्ताह में भारतीय क्रू वाले तीन वाणिज्यिक जहाज प्रभावित हुए हैं।

हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने कहा था कि तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो ओमान तट के पास होर्मुज जलमार्ग के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते ही उसे निशाना बनाया गया।

‘भारतीयों की मौत पर पीएम चुप क्यों’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं।”

उन्होंने कहा कि जब किसी विदेशी ताकत की कार्रवाई में भारतीयों की जान जाती है तो प्रधानमंत्री को खुलकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगले सप्ताह जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन भारतीय नाविकों की मौत पर अब तक उनकी ओर से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है।

राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि सरकार को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हुए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं।



जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं।



अगले हफ्ते G7 में,… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 12, 2026

बुधवार को भी अमेरिकी राजनयिक तलब

बुधवार को ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाज सेट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया गया था। इस हमले में जहाज पर सवार तीन भारतीयों की मौत हो गई और बाकी 21 नागरिकों को बचा लिया गया था। ओमान तट के पास पलाऊ गणराज्य के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया था। इसमें भारतीय नाविक भी सवार थे जिनमें से तीन लापता थे। अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तीनों की मौत की पुष्टि की है। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने कहा कि तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो ओमान तट के पास होर्मुज जलमार्ग के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते ही उसे निशाना बनाया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें