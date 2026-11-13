भारत ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके साथ ही भारत ने ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक संबंध बनाए रखने की अपनी इच्छा दोहराई है।

अगस्त, 2024 में हुए आंदोलन के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

एक साप्ताहिक ब्रीफिंग में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। जायसवाल ने कहा कि इस मामले को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही देखा जाएगा।

फिर से होगी कांसुलर वार्ता

17-18 नवंबर को ढाका में होने वाली भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता टल गई है। जायसवाल ने कहा कि कांसुलर वार्ता को फिर से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार किसी तारीख पर होगी। जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ढाका के साथ लगातार संपर्क में है।

जायसवाल ने कहा, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक संबंध चाहता है। इसी के अनुरूप व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तय व्यवस्थाओं के तहत कई पहल की गई हैं और बैठकें आयोजित की गई हैं।”

शेख हसीना ने वापस मांगा पासपोर्ट

भारत में रह रहीं शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से अपना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र वापस मांगा है ताकि वह दिसंबर में अपने देश वापस लौट सकें। बांग्लादेश में सरकार का नेतृत्व कर रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीएनपी का कहना है कि इस तरह के कदम जनता को गुमराह करने वाले हैं और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हैं।

बीएनपी ने कहा है कि बांग्लादेश की जनता ने एक बड़े जन-आंदोलन के जरिए शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पार्टी ने यह भी कहा है कि शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजनीति में वापसी का कोई मौका नहीं- खोकोन

बीएनपी के संयुक्त महासचिव और सांसद खसीरुल कबीर खोकोन ने फोन पर ANI को बताया, “शेख हसीना अस्थिरता पैदा करने के लिए पासपोर्ट मांगने जैसे कदम उठा रही हैं… उन्होंने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं कीं और फिर भारत में शरण ली। बांग्लादेश में अब इस बात पर आम सहमति है कि शेख हसीना की राजनीतिक भूमिका को पूरी तरह से नकार दिया गया है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध, लोगों के अपहरण, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। इसलिए, अब उनके लिए बांग्लादेश की राजनीति में वापसी का कोई मौका नहीं है।”

खोकोन ने कहा कि देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों को हसीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और इसलिए राजनीतिक स्टंट कर रही हैं और बेबुनियाद बयान दे रही हैं।

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि पिछले दो वर्षों से वह अपने प्यारे बांग्लादेश को दर्द, भय और उथल-पुथल में डूबता देख रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।