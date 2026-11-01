S.Jaishankar on Global Energy Crisis: अमेरिका के अटलांटा में शुक्रवार को जी-20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने रुकावटों से लेकर पाबंदियों और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती गड़बड़ियों का उल्लेख किया और कहा कि इसके जरिए सोची समझी रणनीति के तहत कीमतों को प्रभावित किया जा रहा है।

दरअसल, एस जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब ईरानी तेल की बिक्री पर अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन और रूसी तेल के बैन में दी गई ढील दी गई है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन युद्धों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों पर हमले हुए हैं।

एस जयशंकर ने किन चुनौतियों का किया उल्लेख

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने X पर एक पोस्ट में कहा, “G20 Atlanta के दूसरे प्लेनरी में बात की। इस बात पर ज़ोर दिया कि आज दुनिया एनर्जी संकट का सामना कर रही है। यह संकट प्रोडक्शन का नहीं, बल्कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रुकावट, महंगी लागत और एक्सेस की चुनौतियों का है।”

‘…लगातार गड़बड़ी हो रही है’

एस जयशंकर ने कहा,“इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एनर्जी ट्रेड और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर किए गए हमले, एनर्जी की कीमतों को बंधक बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है।” जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रुकावटों, पाबंदियों और रुकावटों के ज़रिए एनर्जी मार्केट में लगातार गड़बड़ी हो रही है, जिसकी बार-बार ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा असर हो रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि “कम इनकम वाले देशों की मुश्किलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, “इस बात पर ज़ोर दिया कि तेल और गैस के बीच आसानी से फ़र्क किया जा रहा है। चुनिंदा छूट अपने आप में सब कुछ बताती है। दोहराया कि ग्लोबलाइज़्ड मार्केट में इसके असर और आपसी निर्भरता को कम नहीं समझना चाहिए।”

LPG की जरूरतों का जिक्र

एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अपनी साफ़-सुथरी कुकिंग ज़रूरतों के लिए भरोसेमंद और भरोसेमंद LPG सप्लाई की ज़रूरत है, उन्होंने दोहराया कि ज़रूरी मिनरल्स पर भारत का नेशनल मिशन एक्सप्लोरेशन से लेकर रीसाइक्लिंग तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव का भी प्रस्ताव रखा है।

एस जयशंकर ने कहा, “G20 को एनर्जी मार्केट को खुला और अनुमान लगाने लायक बनाए रखने के लिए समझ और लीडरशिप दोनों दिखानी चाहिए। इसे फाइनेंस तक पहुंच बढ़ानी चाहिए और स्टोरेज, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो फ्यूल को आगे बढ़ाना चाहिए।” सेशन के बाद जयशंकर ने US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो से भी मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि G20 FMM के लिए अटलांटा में सेक्रेटरी मार्को रुबियो की मेहमाननवाज़ी की तारीफ़ की।

चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल आज अमेरिकी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता के दम पर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया। वह इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। पढ़िए पूरी खबर…