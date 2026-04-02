सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित 40 भारतीय दूतावासों में भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों की तैनाती के प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नए प्रस्ताव में इन पदों की संख्या घटाकर 10 कर दी है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के भीतर एक नई वैश्विक संपर्क इकाई (Global Media Outreach) के गठन का प्रस्ताव भेजा था। इसमें शुरुआत में विदेशी दूतावासों में मीडिया और संचार को संभालने के लिए आईआईएस अधिकारियों के लिए 40 कैडर पदों से शुरुआत की जाएगी।

विदेश मंत्रालय ने वापस किया IB का प्रस्ताव

विदेश मंत्रालय ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले महीने एक नया प्रस्ताव भेजा था जिसमें ऐसे पदों की संख्या को शुरुआत में घटाकर 10 करने की बात कही गई थी। ये पद दुनियाभर के कई शहरों में होंगे जहां भारत की कहानी में बढ़ती दिलचस्पी देखी जा रही है, जिनमें वाशिंगटन डीसी , लंदन, ब्रुसेल्स, मॉस्को, बीजिंग, टोक्यो और दुबई शामिल हैं।

सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह नया प्रस्ताव भी विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग को शायद पसंद न आए क्योंकि ऐसे कामों के लिए जरूरी स्किल्स में भाषा का ज्ञान और स्थानीय परिदृश्य का ज्ञान शामिल है जो भारतीय विदेश सेवा (IFS) के मूल दायित्व हैं। एक सूत्र ने बताया कि सार्वजनिक संचार, मीडिया रणनीति और फेक न्यूज का मुकाबला करने में प्रशिक्षित आईआईएस अधिकारियों को दुनियाभर में भारत की इमेज मैनेज करने का काम सौंपा जाएगा। हालांकि, इस नई पहल के दायरे में विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं होंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का क्या था प्रस्ताव?

सूत्रों के मुताबिक, उनका मुख्य उद्देश्य भारत की विकास गाथा, व्यापार क्षमता और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापनों के लिए विदेशी मीडिया संस्थानों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रवासी भारतीयों से संपर्क करने का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि, विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसके पास प्रवासी भारतीयों से संपर्क करने के लिए पहले से ही एक विशेष विभाग मौजूद है।

वर्तमान में, संचार और मीडिया प्रबंधन का कार्य आईएफएस अधिकारियों द्वारा संभाला जाता है। आमतौर पर प्रथम सचिव या परामर्शदाता प्रेस ब्रीफिंग का प्रबंधन करते हैं, विदेशी मीडिया से बातचीत करते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं। सूत्रों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूतावासों में प्रेस विंग के प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षमता, संस्कृति और विरासत, पर्यटन और विकास को उजागर करना है।

विदेशी मिशनों में मीडिया संभालेंगे IIS अफसर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के भीतर एक नई वैश्विक संपर्क इकाई (Global Media Outreach) के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह कदम विश्वभर के मीडिया से सीधे संपर्क स्थापित करने, भारत की विकास गाथा को प्रस्तुत करने और फेक नैरेटिव का खंडन करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रस्ताव में विदेशी दूतावासों में भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों के लिए 40 पद शामिल हैं जो विशेष रूप से मीडिया और संचार संबंधी कार्यों को संभालेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें