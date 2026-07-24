MEA on China Remark: भारत ने पड़ोसी देश चीन को लेकर कहा है कि चीन ने भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारतीय क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा है।

दरअसल, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में नई दिल्ली के सुसंगत रुख पर जोर दिया और दोहराया कि भारत ने बीजिंग के साथ संप्रभुता संबंधी चिंताओं को लगातार उठाया है।

चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के संबंध में कहा, “विदेश मंत्री ने कहा कि संप्रभुता के मुद्दों की बात करें तो वास्तव में भारत को ही इन्हें उठाना चाहिए और उठा रहा है। भारत किसी भी तरह से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है और इस मामले में उसका रुख हमेशा एक जैसा रहा है।”

उन्होंने भारतीय क्षेत्र में बीजिंग की निरंतर अवैध उपस्थिति और एकतरफा संरचना से जुड़ी पहलों की ओर भी इशारा किया। रणधीर जायसवाल ने कहा, “चीन 1963 से ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा जमाए हुए है, जहां भारत के अधिकार को चीन भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है। जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों में चीनी परियोजनाएं चल रही हैं जो भारत के हैं, और हम इसका विरोध करते हैं।”

आसियान समिट के बाद आया भारत का कड़ा बयान

नई दिल्ली की ओर से ये कड़े बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ हुई चर्चा के एक दिन बाद आए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वांग यी ने जोर देकर कहा कि कज़ान और तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई पिछली द्विपक्षीय मुलाकातों ने चीन-भारत संबंधों को सुधार और विकास के सही रास्ते पर अग्रसर किया है।

चीन ने वांग यी के हवाले से कहा, “चीन और भारत साझेदार हैं। प्रतिस्पर्धी नहीं, और एक-दूसरे के लिए अवसर हैं, खतरे नहीं।” बयान में यह भी कहा गया है कि संस्थागत तंत्र धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई है, और द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

चीनी विदेश मंत्री ने वांग यी ने कहा था कि दोनों पक्षों (भारत-चीन) को मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रमुख शक्तियों के रूप में अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक गति को मजबूत करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में समन्वय और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, और बहुध्रुवीयता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान देना चाहिए।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि उसने सऊदी अरब को ईरानी हमलों से बचाने के लिए ईरान की IRGC के सैन्य कमांडर के साथ तेल के व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाया था। इसके चलते ही सऊदी अरब में ईरानी हमलों पर रोक लगी है। पढ़िए पूरी खबर…