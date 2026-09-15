पाकिस्तान ने हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना मसूद अजहर पर इनाम राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये करने पर भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की इस कोशिश को गुमराह करने की चाल बताया है।
रणधीर जायसवाल ने कहा, “पाकिस्तान की ओर से लोगों को गुमराह करने की ऐसी चालें चलना कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी ऐसी चालें देखी हैं।”
खोखले हैं ऐलान- विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने कहा, “आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश (पाकिस्तान) का ऐसे दिखावटी ऐलान करना नया नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये (ऐलान) कितने खोखले होते हैं। पाकिस्तान को ऐसे ऐलान करने के बजाय कोई ठोस कदम उठाने चाहिए जिनका असल में कोई मतलब निकले।”
FATF से बचने की कोशिश
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने आतंकियों की नई रेड बुक में मसूद अजहर को एक बार फिर भगोड़ा घोषित किया। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से पहले की है। पाकिस्तान ने मसूद को साल 2021 में भी भगोड़ा घोषित किया था और 50 लाख का इनाम घोषित किया था, इसी राशि को पाकिस्तान ने बढ़ाकर 70 लाख कर दिया है।
तालिबान कर चुका पाकिस्तान के दावे को खारिज
FIA का कहना है कि मसूद अभी अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, जबकि तालिबान शासन इस दावे को कई बार खारिज कर चुका है। वहीं, खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान पर नजर रखने वाले लोग इस कदम को FATF की निगरानी से बचने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि मसूद के खिलाफ पाकिस्तना कार्रवाई करने का दिखावा कर रहा है, जबकि उसके असल ठिकाने को अंतरराष्ट्रीय जांच और निगरानी से दूर रखना चाहता है।
FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है पाकिस्तान
इससे पहले पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। इस दौरान पाकिस्तान पर आतंकी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव था। हालांकि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हुआ था। अब फिर से अक्टूबर में FATF की बैठक होने वाली है।
मसूद अजहर भारतीय संसद के अलावा 2016 पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 पुलवामा अटैक मामले में आरोपी है।