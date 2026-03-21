USA-Iran War Fact Check: इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध में भारत का किरदार इतना है, कि उसके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, और गल्फ देशों से उसका कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधी चीजों का आयात होता है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बाधित कर रखा है, तो भारत की परेशानियां बढ़ी हैं।, हालांकि ईरान भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज से निकलने में मदद कर रहा है। इस बीच एक दावा यह भी किया गया कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है।

ऐसे में यह सवाल उठने लगे कि क्या सच में भारत सरकार ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, तो बता दें कि अब सोशल मीडिया पर किए जा रहे एक पत्रकार के दावे का फैक्ट चेक हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस खबर को खारिज कर दिया है। मतलब ये कि ईरान के खिलाफ भारत अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा।

Fake News Alert!



Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo — MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर के बारे में विदेश मंत्रालय ने फैक्ट चेक किया है और उस खबर को गलत बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भारतीय इलाके का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। इस फैक्टचेक को विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है।

कैसे वायरल हो गई ये खबर?

जानकारी के मुताबिक, सुजान दत्ता नाम के एक पत्रकार ने अपने एक्स हैंडल पर यह दावा किया था कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत अमेरिका भारत के पश्चिमी तट यानी कोंकण के इलाके का उपयोग ईरान पर हमले के लिए करेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत दोनों देश एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं (bases, fuel, supplies) का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि सपोर्ट के लिए है।

लोगों को अलर्ट रहने की दी सलाह

दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। सोशल मीडिया में प्रसारित यह खबर एक फेक न्यूज है और लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत हैं। विदेश मंत्रालय ने इस खबर और सभी दावों को सिरे से नकार दिया है।

Crude Oil Deals: क्या भारत सरकार देगी कंपनियों को इजाजत (Image Source: Reuters)

Crude Oil News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित है। इसके चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई हैं। दुनिया में गहराए ऊर्जा संकट के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। ऐसे में भारतीय कंपनियां ईरानी से कच्चे तेल की खरीद की प्लानिंग कर रही हैं। कुछ ऐसा ही कदम एशिया के अन्य देश भी उठा सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर…