सोशल मीडिया पर शुरू हुए मी टू कैंपेन के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर पर देश की कई महिला पत्रकारों ने छेड़छाड़ व यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। आरोप में बताया गया है कि एमजे अकबर ने ऐसा तब किया, जब वे मीडिया में थे। हालांकि, आरोपों के वक्त एमजे अकबर देश से बाहर थे और उनकी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन देश लौटने के बाद उन्होंने अपने उपर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और आधारहीन बताया। साथ ही उन्होंने इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। सोमवार (15 अक्टूबर) को उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ अपने वकील कंजरवाला एंड कंपनी के माध्यम से मानहानी का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने रमानी पर जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही मानहानी प्रावधान के तहत कार्रावाई की मांग की है। बता दें कि प्रिया रमानी ने हाल में उनके उपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।

Union Minister MJ Akbar files criminal defamation case in Delhi’s Patiala House Court against journalist Priya Ramani, through his advocates Karanjawala & Co. pic.twitter.com/JilOOi3Fw4

— ANI (@ANI) October 15, 2018