पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक एमसीडी सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 28 साल के सफाई कर्मी अनिल कुमार की हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की वहीं, घटना से आक्रोशित एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का घेराव कर लिया और धरने पर बैठ गए हैं।

पुलिस के अनुसार, अनिल कुमार एक कचरा गाड़ी के पास खड़े थे तभी हमलावर उनके पास आया और चाकू से उन पर हमला कर दिया।

पूरी घटना 1.30 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फुटेज में एक व्यक्ति पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए आता है और अनिल के पास जाने से पहले इधर-उधर देखता है। फिर वह अनिल को कॉलर से पकड़कर बार-बार चाकू मारता है और फिर बेपरवाही से चला जाता है। दो लोग पास में खड़े होकर हमले को देखते रहते हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं करते।

पुलिस के मुताबिक, अनिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। हमलावर की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

अनिल के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले पुलिस का फोन आया जिसमें बताया गया कि अनिल का एक्सीडेंट हो गया है। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वास्तव में उसे चाकू मारा गया था। परिवार का दावा है कि हमले से पहले अनिल को पीछे से बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि अनिल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे ही निशाना क्यों बनाया गया।

घटना के बाद एमसीडी के कई सफाईकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिल के परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और मृतक परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले में एक व्यक्ति शामिल था या एक से अधिक व्यक्ति।

पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं और घटनास्थल से अन्य सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि घटनाक्रम का पता लगाया जा सके और आरोपियों की पहचान की जा सके।

इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद सफाईकर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हमलवार का किया जाए एनकाउंटर- AAP विधायक

आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने अस्पताल में अनिल के परिवार से मुलाकात की और अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए परिवार के लिए मुआवजे और हमलावर के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ की मांग की। उन्होंने कहा, “दिल्ली में कानून व्यवस्था बेकाबू है। एक आदमी जो सुबह जल्दी उठकर आपके घर से कूड़ा बीनता है, उसे इस तरह मार दिया गया। हम पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और हमलावर के एनकाउंटर की मांग करते हैं।

विधायक ने दिल्ली में कचरा संग्रहण कार्य रोकने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कोई सफाईकर्मी काम नहीं करेगा और दिल्ली में कोई भी कचरा नहीं उठाएगा। पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और कुमार और अनिल के रिश्तेदारों को शांत करने की कोशिश की। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि हमलावर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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