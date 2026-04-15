उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है। लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों के लिए 33 फीसदी आरक्षण की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चिर प्रतीक्षित बिल का स्वागत करती है। यह महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि इसे लागू करने में उल्लेखनीय देरी के बावजूद पार्टी इसका स्वागत करती है। साथ ही यह मांग करती है कि इस अधिनियम के तहत शोषित और हाशिए पर धकेली गई महिलाओं, विशेष रूप से वे जो SC, ST और OBC समुदायों से आती हैं को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मायावती ने कहा, “यह संख्या भले ही कम हो, लेकिन यह एक शुरुआत है और हम इसका स्वागत करते हैं। अगर 50 प्रतिशत नहीं, तो 33 प्रतिशत ही सही।” उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पहले भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करती रही है, लेकिन अन्य दल इसके लिए तैयार नहीं हुए।

मायावती ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार दिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, तो यह न केवल उचित बल्कि ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि ये महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से लगातार हाशिये पर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मायावती ने कहा कि इस विषय पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन ठोस नीति और मजबूत इच्छाशक्ति के अभाव में महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं अपराध और हिंसा का सामना कर रही हैं। मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आजादी के बाद जातिवाद से प्रभावित होकर कांग्रेस सरकार ने महिला आरक्षण को लंबे समय तक टाला। उन्होंने कहा कि इसी कारण बाबा साहेब आंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

सूत्रों के अनुसार सरकार महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।

सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र में इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। साथ ही ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ में संशोधन और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी।

यह भी पढ़ें – प्रतिनिधित्व बढ़ा, अब अधिकारों की बारी, संसद में बढ़ेंगी महिलाएं; क्या पीरियड लीव पर भी बदलेंगी नीतियां?

केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो16 अप्रैल से शुरू होगा और 18 तक चलेगा। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…