उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपनी-अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। दोनों नेता लखनऊ में अलग-अलग जनसभाएं करने जा रहे हैं। हाल ही में AIMIM के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) बनाने वाले चंद्रशेखर और मायावती- दोनों की कोशिश दलित वोटों के अलावा दूसरे वर्गों में भी अपना समर्थन बढ़ाने की है।

लोकसभा में नगीना सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रशेखर आजाद की नजर उन दलित मतदाताओं पर है जिन्होंने पिछले करीब एक दशक में BSP का चुनावी प्रदर्शन कमजोर होने के बाद पार्टी से दूरी बना ली है। अब वह इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

अपनी ताकत नगीना लोकसभा क्षेत्र से बाहर भी दिखाने के लिए चंद्रशेखर ने लखनऊ के रमाबाई आम्बेडकर रैली मैदान को चुना है। इस मैदान का निर्माण मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए कराया गया था।

करीब 51 एकड़ में फैले इस मैदान का नाम डॉ. भीमराव आम्बेडकर की पत्नी रमाबाई के नाम पर रखा गया है। इसे बड़ी राजनीतिक रैलियों के आयोजन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। मायावती ने आखिरी बार 15 जनवरी 2014 को अपने जन्मदिन के मौके पर यहां रैली की थी। उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक थे।

चंद्रशेखर आजाद ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर यहां ‘बहुजन स्वराज संकल्प महारैली’ करने का ऐलान किया है। इस रैली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भी शामिल होने की संभावना है।

हालांकि, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के लिए इस मैदान में बड़ी भीड़ जुटाना आसान नहीं होगा। इस मैदान में करीब आठ लाख लोगों के बैठने की क्षमता बताई जाती है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

आजाद के सामने चुनौती

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) के गठन के बाद आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) को उम्मीद है कि इस रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी जुटाया जा सकेगा।

चंद्रशेखर आजाद ने रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और अपने संगठन भीम आर्मी के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने दावा किया कि पार्टी इस रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, ”लोग ट्रेन और बसों से आएंगे। जो लोग 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वे कार, मोटरसाइकिल और साइकिल से पहुंचेंगे। लोग हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि रैली से एक दिन पहले लखनऊ पहुंचने वाले लोगों के खाने के लिए राशन भी दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि यह अब तक लखनऊ में पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा।

पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को रैली में लाने और वापस पहुंचाने के लिए कम से कम 20 बसें लगाने का फैसला किया है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 87 पर अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है।

हालांकि AIMIM के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा गठबंधन बनने के बाद पार्टी ने संकेत दिया है कि जातीय और सामुदायिक समीकरणों को देखते हुए कुछ सीटों पर सहयोगी दल के साथ अदला-बदली की जा सकती है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि रैली में मुख्य रूप से OBC, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी (SP) के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले राजनीतिक समीकरण को चुनौती देने की कोशिश होगी।

नेता ने कहा, ”जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहां हर सीट पर कम से कम 50 हजार निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। इस रैली के जरिए हम यह धारणा बदलना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नगीना तक सीमित नेता हैं। रैली सफल रही तो इससे उनकी पहचान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित होगी।”

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उपाध्यक्ष सौरभ किशोर (जो मिश्रिख की SC आरक्षित सीट से पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं) ने बताया कि उनके क्षेत्र से समर्थकों को लाने के लिए कम से कम 50 बसें बुक की गई हैं। वहीं बिजनौर जिले में 200 बसों का इंतजाम किया गया है। इसी जिले में नगीना लोकसभा क्षेत्र भी आता है।

आजाद के सामने चुनौती

अपने कमजोर होते चुनावी प्रदर्शन को फिर से मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (BSP) भी बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। पार्टी 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर लखनऊ के डॉ. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का नाम ‘श्रद्धांजलि सुमन समारोह’ रखा गया है। इसमें मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगी।

लखनऊ के बीचोंबीच स्थित यह आम्बे्डकर स्मारक करीब 101 एकड़ में फैला है। इसकी क्षमता रमाबाई आम्बेडकर रैली मैदान से लगभग दोगुनी है। इस स्मारक का निर्माण भी मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए कराया गया था।

BSP सूत्रों के मुताबिक, पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 80 बसें लगाने की तैयारी कर रही है। हर बस में लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी पार्टी की सेक्टर इकाइयों के छह पदाधिकारियों को दी जाएगी।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, ”अगर हर बस में 50 लोग आते हैं तो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों से कुल संख्या 16 लाख से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा लोग ट्रेन और कारों से भी आएंगे। बहनजी (मायावती) ने सख्त निर्देश दिया है कि ट्रेन से आने वाले सभी लोगों के पास वैध रेलवे टिकट होना चाहिए। कार्यक्रम से दो दिन पहले ही लोग लखनऊ पहुंचने लगेंगे। उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था रमाबाई आम्बेडकर रैली मैदान में की जा रही है।”

उन्होंने बताया कि हर जिले से कम से कम 1000 अन्य वाहनों को भी जुटाने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश BSP अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में से एक होगा। उन्होंने कहा, ”रैली के लिए बूथ और सेक्टर स्तर पर टीमें तैनात की गई हैं। आम्बेडकर और BSP की विचारधारा में विश्वास रखने वाले सभी समुदायों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।”

BSP ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। पार्टी इन उम्मीदवारों के नाम उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करके घोषित कर रही है।

मायावती ने आखिरी बार 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में जनसभा की थी। यह कार्यक्रम BSP संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। पार्टी ने दावा किया था कि इस सभा में करीब पांच लाख लोग शामिल हुए थे।