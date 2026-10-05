BSP Akash Anand News: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने फैसले से यूटर्न ले लिया है, उन्होंने आकाश आनंद को एक और बार पार्टी में मौका दिया है और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक पद दे दिया है।

बसपा सुप्रीमो ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वैसे तो आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहे जिस कारण से पार्टी संगठन में कई बार कुछ जरूरी बदलाव भी करने पड़े हैं।

उन्होंने 6 बिंदुवार जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के कुछ लोगों का मानना है कि आकाश आनन्द के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव आए हैं। ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेन्ट के हित में आकाश आनन्द को दोबारा बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका इन्हें दे रही है।