मायावती ने कांशी राम की विरासत को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ‘दोहरा रवैया’ अपनाने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि यह एक ‘सुनियोजित साजिश’ है जिसका मकसद राजनीतिक रूप से उनकी विरासत को हथियाना है जबकि ऐतिहासिक रूप से ये राजनीतिक दल BSP को कमजोर करने का काम करते रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने मंगलवार (17 मार्च) को खुद को पार्टी संस्थापक कांशीराम का ‘एकमात्र उत्तराधिकारी’ घोषित किया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly elections) से पहले पार्टी को ‘कमजोर और खत्म’ करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ‘दलित विरोधी’

अपनी X (Twitter) पोस्ट में मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ‘दलित-विरोधी’ होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये पार्टियां कांशी राम की जन्मदिन मनाने के साथ उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही थी ताकि चुनावी फायदा मिल सके। जबकि ये लोग वंचित समुदायों की भलाई के लिए कोई काम नहीं क रहे हैं।

मायावती ने इस कदम को ‘हास्यास्पद’ करार देते हुए कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तब उसने यह सम्मान नहीं दिया था।

बीएसपी की विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”कांशी राम द्वारा स्थापित पार्टी को तब तक कोई हिला नहीं सकता जब तक उसका एकमात्र उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवित है।” उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को कमजोर करने की कोई भी कोशिश असफल रहेगी।

मायावती ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कांशी राम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनकी विरासत का हवाला देने वालों को पहले उनकी विचारधारा को समझना चाहिए। उन्होंने लोगों से ‘चमचा युग’ पढ़ने की भी अपील की जिसमें प्रभावशाली राजनीतिक हितों से जुड़े लोगों की आलोचना की गई है।

एसपी और कांग्रेस पर ‘दोहरे रवैये’ का आरोप

एसपी और कांग्रेस पर ‘दोहरा रवैया’ अपनाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि कांशी राम की विरासत को राजनीतिक रूप से हथियाने की ‘सुनियोजित साजिश’ रची जा रही है, जबकि इतिहास में ये दल BSP को कमजोर करने का काम करते रहे हैं।

गौर करने वाली बात है कि कांशी राम की 92वीं जयंती 15 मार्च को विभिन्न दलों द्वारा मनाई गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बीएसपी संस्थापक को भारत रत्न देने की मांग की।

पिछले कुछ दिनों में जयंती के करीब आते ही कांग्रेस, एसपी, दलित नेता चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी समेत कई दलों ने कांशी राम की विरासत को सामने लाने की कोशिश की। उन्हें उत्तर भारत में दलित राजनीति को नया रूप देने वाला नेता माना जाता है।

आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा उनकी विरासत को सामने लाने की कोशिश पार्टी के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके जरिए वह अपने पुराने दलित समर्थन आधार से फिर जुड़ना चाहती है जो BSP के उभार के बाद उससे दूर हो गया था। गौर करने वाली बात है कि इन दोनों ही राज्यों में कांशी राम के समर्थकों की संख्या काफी बड़ी है।