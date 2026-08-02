Mayawati Changed BSP Organisation: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संगठन में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। बीसएसपी चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्घार्थ को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा ही एक्शन मायावती ने रणधीर सिंह बेनीवाल के साथ भी किया।

मायावती ने दोनों ही नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाए। इसके अलावा मायावती और पार्टी नेतृत्व ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अब पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल की बसपा में कभी भी वापसी नहीं होगी।

एक्स पर पोस्ट में किया फैसले का ऐलान

मायावती ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में मनमानी और अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाला गया था। बाद में इस शर्त पर उनकी वापसी हुई थी कि वे ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और उन्हें केवल यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी जाएगी।

1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खा़सकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर… — Mayawati (@Mayawati) August 2, 2026

लगातार आती रहीं दोनों नेताओं के खिलाफ

मायावती ने कहा है कि कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोआर्डिनेटर रहने के दौरान भी उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आती रहीं। चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। इसके बाद, यूपी में उनकी वापसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, जिससे पार्टी के चुनाव अभियान पर असर पड़ रहा था। इसी के चलते उन्हें अब हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

सहारनपुर के रणधीर सिंह बेनीवाल भी निष्कासित

मायवती ने मूल रूप से सहारनपुर निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर किया है, जिन्हें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी, के खिलाफ भी अनुशासनहीनता की शिकायतें मिल रही थीं। पार्टी और बीएसपी मूवमेंट के हित में फैसला लेते हुए बेनीवाल को भी तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया है।

रामजी गौतम को पंजाब की जिम्मेदारी

मायावती ने बसपा के संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत रामजी गौतम को अन्य राज्यों के साथ-साथ पंजाब का पुनः प्रभारी बनाया गया है। वह आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव तक अपनी इस भूमिका में बने रहेंगे।

यूपी कैडर के नेताओं के लिए नीतिगत फैसला

बसपा नेतृत्व ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी या कोआर्डिनेटर वर्तमान में दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी भी नेता को अब यूपी में पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से खास अपील

बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पार्टी को नुकसान पहुंचाने और चुनाव अभियान का ध्यान भटकाने की साजिश रचने वाले शरारती तत्वों से सावधान रहें। साथ ही मीडिया से भी अनुरोध किया गया है कि वे विरोधी पार्टियों की भ्रामक और गलत खबरों का हिस्सा बनने से बचें।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों और संसद में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के मद्देनजर पार्टियां युवा मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयासों को तेज कर रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से मैदान में उतारने जा रही है। बसपा अब आकाश को पहली बार मतदान करने वाले और युवा मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। पढ़िए पूरी खबर…