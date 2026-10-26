उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में पूर्व IAS अधिकारी राम बहादुर पासी ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी माने जाने वाले राम बहादुर भाजपा में भी रह चुके हैं। उनके सपा में आने को दलित वोट बैंक तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बसपा से भाजपा और अब सपा तक का सफर

राम बहादुर पासी प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सक्रिय राजनीति में आए। वह गोंडा के जिलाधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ पासी समाज से जुड़ाव भी उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है।

2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ की मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नागरिक एकता पार्टी बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब सपा में उनकी एंट्री से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उनकी भूमिका चर्चा में है।

अखिलेश के PDA समीकरण को विस्तार देने की कोशिश

समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अलग-अलग सामाजिक वर्गों और राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। PDA रणनीति के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संगठन की पकड़ बढ़ाना पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

राम बहादुर पासी के आने से सपा को पासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी नेता के पार्टी में शामिल होने से चुनावी समर्थन में कितना बदलाव आएगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।

पश्चिमी यूपी में भी संगठन मजबूत करने पर नजर

सपा में शामिल होने वाले नेताओं में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दारा सिंह प्रजापति भी शामिल हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी। बाद में वह बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से मैदान में उतरे।

दारा सिंह प्रजापति की वापसी को पश्चिमी यूपी में संगठन को मजबूत करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बदायूं, मेरठ और अन्य जिलों से जुड़े कई नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ली। इस तरह पार्टी अलग-अलग क्षेत्रों में अपने राजनीतिक आधार को विस्तार देने में जुटी है।

सपा में शामिल होने के बाद क्या बोले राम बहादुर?

पार्टी में शामिल होने के बाद राम बहादुर पासी ने अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल किया और इसके लिए वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह 2015 तक सेवा में थे और उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

वहीं अमेरिका से लौटीं सबीना परवीन ने भी सपा की सदस्यता ली। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध और विकास के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा जताई।

2027 से पहले तेज हुई सियासी जोड़तोड़

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल और संगठन विस्तार की गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अन्य दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में कुछ और लोग पार्टी से जुड़ सकते हैं।

राम बहादुर पासी और दारा सिंह प्रजापति जैसे नेताओं की सपा में एंट्री से पार्टी को अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत करने का मौका मिल सकता है। अब यह देखना अहम होगा कि इन राजनीतिक बदलावों का 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है।