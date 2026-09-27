बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर चिंता जताई है। मायावती ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि देश के ज्यादा प्रभावित राज्यों को समय पर पूरी मदद मिले। इसके अलावा मायावती ने बसपा नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया है। मायावती ने कहा है कि अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मैं खुद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकती हूं।

मायावती ने X पर एक पोस्ट में कहा, “देश में बीएसपी संगठन को तैयार करने व सर्वसमाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए अब पार्टी संगठन को तीन सेक्टरों में बांट दिया गया है। इसके तहत सेक्टर नं. 1 में 10 राज्य आते है, जिनको राज्यसभा सांसद रामजी गौतम व सुरेश राव ये दोनों केन्द्रीय सेक्टर प्रभारी मिलकर यहां पार्टी के सभी कार्य देख रहें हैं। सेक्टर नं.-2 में 9 राज्य आते है, जिनको पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम व पूर्व विधायक अतरसिंह राव ये दोनों केन्द्रीय सेक्टर प्रभारी मिलकर पार्टी के सभी कार्य देख रहें हैं। सेक्टर नं. 3 में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड प्रदेश आते है जिनको लखनऊ पार्टी केन्द्रीय कैम्प कार्यालय 9 माॅल एवेन्यू द्वारा सीधा देखा जा रहा है।”

मायावती ने दौरा करने की कही बात

मायावती ने आगे कहा, “ऐसे में लोगों के कुदरती मार पड़ने से खासकर सेक्टर नं. 1 व सेक्टर नं. 2 के इन चारों केंद्रीय सेक्टर प्रभारियों से यह अपील की जाती है कि वे अपने-अपने सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों में जहां-जहां भारी वर्षा व तूफान आदि के कारण जबरदस्त जानी, माली, तबाई मची हुई है, वहां अपनी पार्टी के लोग भी अपनी सामर्थ के हिसाब से उनकी मदद जरुर करें। लेकिन इसके लिए इनको कोई भी अलग से धन इकट्ठा नहीं करना है। ताकि इसकी आड़ में कोई भी नाजायज फायदा ना उठा सके। साथ ही जरुरत पड़ने पर ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में मैं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रभारी ईशान आनन्द को भी भेज सकती हूं और इस मामले में खासकर सेक्टर नं. 3 के दोनों राज्यों में मेरी खुद भी पैनी नजर है। मैं खुद भी ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर सकती हूं।”

केंद्र सरकार से मायावती की अपील

मायावती ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वे देश के ज्यादा प्रभावित हो रहे राज्यों में, वहां कि सरकारों की समय से पूरी-पूरी मदद जरुर करें, जो उचित होगा। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागो में भारी वर्षा व आंधी, तूफान आदि के कारण जनता काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे कुदरती विकट हालात में सम्बन्धित सभी राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों की हर स्तर पर पूरी-पूरी मदद करनी चाहिए- बीएसपी की यह मांग है।

मायावती ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के काफी इलाको में सूखे की मार झेल रहें लोगों व खासकर किसानों के प्रति राज्य सरकार को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि पीडि़तों की जमीनी स्तर पर सही से मदद करके किसानों को फौरी राहत देने का प्रयास करना चाहिए।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (SP) के ‘PDA’ फॉर्मूले पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी जरूरतों के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने PDA का मतलब बदल दिया है। पढ़िए पूरी खबर…