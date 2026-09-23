UP Politics: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बड़ा प्रमोशन दिया है। मायावती ने ईशान को BSP का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक में ईशान आनंद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। इसके अलावा 45 प्रत्याशी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।

आकाश आनंद को किया था पार्टी से बाहर

बता दें कि इसी महीने मायावती ने ईशान आनंद के बड़े भाई आकाश आनंद को पार्टी बाहर कर दिया था। लंदन से पढ़ाई करके आए ईशान आनंद पिछले साल से राजनीति में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। ईशान आनंदन मायावती के भाई और बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं।

Lucknow: The BSP meeting has concluded. Ishan Anand has been appointed as the National Coordinator of the Bahujan Samaj Party (BSP) pic.twitter.com/F0y63Q2BLB — IANS (@ians_india) September 23, 2026

गौरतलब है कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक का पद इससे पहले ईशान के बड़े भाई आकाश आनंद के पास था। मायावती ने उन पर अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था।

कौन हैं ईशान आनंद?

ईशान आनंद की बात करें तो उनकी उम्र करीब 27 है। ईशान की शुरूआती शिक्षा दिल्ली और नोएडा में हुई है। उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से कानून की पढ़ाई की है। ईशान आनंद पहली बार पहली बार 17 जनवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित मायावती के 69वें जन्मदिन कार्यक्रम में नजर आए थे। इसके बाद से ही उनकी बसपा में उनकी सक्रियता और कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा तेज हो गई थी।

आकाश आनंद को लेकर कही थी विश्वासघात

मायावती ने ऐलान किया था कि परिवार में से केवल ईशान आनंद को पार्टी में आगे किया जाएगा। आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखने की बात कही गई। मायावती ने कहा था कि उनके छोटे भाई आनंद कुमार के आग्रह पर उन्होंने उनके बड़े बेटे आकाश आनंद को राजनीति में आगे किया था।

हालांकि, शादी के बाद आकाश के रवैये और गतिविधियों का हवाला देते हुए मायावती ने कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले पार्टी से अलग करना पड़ा। उन्होंने आकाश के अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पार्टी में वापस लेना पार्टी के लिए विश्वासघात होगा।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (SP) के ‘PDA’ फॉर्मूले पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी जरूरतों के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने PDA का मतलब बदल दिया है। पढ़िए पूरी खबर…