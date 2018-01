मयंक गांधी बोले- करप्ट हो गई आप, 35 दिन पहले पार्टी में आए शख्स को बेची राज्यसभा सीट

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और संस्थापक सदस्य रहे मयंक गांधी ने दिल्ली के राज्य सभा चुनाव में सुशील गुप्ता और नवीन एनडी गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने पर आप और सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आप करप्ट हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लेकर राज्य सभा सदस्यता बेची है, जबकि उनकी पार्टी में कुमार विश्वास, मीरा सांन्याल औक आशुतोष जैसे कई काबिल लोग थे। सोशल मीडिया पर मयंक गांधी ने लिखा है, “सुशील गुप्ता क्यों सेलेक्ट किए गए? अब आर और बीएसपी में कोई अंतर नहीं रह गया। यह नेतृत्व अब समर्थन के लायक नहीं है। आज मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि आप अब करप्ट हो चुकी है। साम्प्रदायिक और जातीय वोट बैंक की राजनीति के बाद हमलोगों ने आखिरी गढ़ भ्रष्टाचार को भी पार कर लिया है।”

अपने दूसरे ट्वीट में मयंक ने लिखा है, “पार्टी में रहते हुए हमने ये सब देखे हैं लेकिन यह बहुत बेशर्म करने वाला है। मैं बहुत शर्मिंन्दा महसूस कर रहा हूं कि मैं भी कभी इसका हिस्सा था।” मयंक ने एक और ट्वीट में लिखा है कि उन्हें इस तरह की कुछ हरकतों के बारे में पहले भी बताया गया था लेकिन मेरी अंतरात्मा यह कबूलने को तैयार नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? इसके बाद मयंक गांधी ने सुशील गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे स्कूल की वेबसाइट का एक स्नैपशॉट भी शेयर किया है, जिसके शुल्क लाखों रुपये हैं।

सुशील गुप्ता का नाम बतौर राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी लिखा है कि पार्टी से इस्तीफा देते समय सुशील गुप्ता ने बताया था कि उन्हें राज्य सभा की सीट देने का वादा किया गया है। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है, ’28 नवंबर को सुशील गुप्ता मेरे पास अपना इस्तीफा देने आए, मैने पूछा-क्यों?, इसके जवाब में सुशील गुप्ता ने कहा-“सर,मुझे राज्य सभा का वायदा करा है”

Why was Sushil Gupta selected?

Now there is no diff between AAP and BSP. This leadership isn't worth supporting.

I can today say w/o any doubt – AAP has become corrupt.

After communal & caste vote bank politics – we hv crossed the last bastion – CORRUPTION

— Mayank Gandhi (@mayankgandhi04) January 3, 2018