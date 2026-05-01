List of Holidays in May 2026: मई महीना शुरू हो गया है और कई दिनों की छुट्टियां रहने वाली हैं। भीषण गर्मी और समर वेकेशन की वजह से बच्चों की मौज होगी, वहीं कई त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों के चलते बैंकों की भी छुट्टियां रहेंगी।
इन छुट्टियों की जानकारी के लिए आपको अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। जनसत्ता आपके लिए एक इंफोग्राफिक के जरिए हर जरूरी डिटेल लेकर आया है। इंफोग्राफिक पर क्लिक करते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
मई 2026 अवकाश गाइड
मई में कब-कब हैं छुट्टियां?
स्कूल और बैंक दोनों की पूरी जानकारी
स्कूल और बैंक दोनों की पूरी जानकारी
जानिए मई 2026 में राष्ट्रीय अवकाश, वीकेंड, राज्यवार स्कूल छुट्टियां और बैंक बंद रहने की तारीखें
राष्ट्रीय अवकाश
- 1मईमजदूर दिवस और बुद्ध पूर्णिमाइस बार दोनों अवकाश एक ही तारीख को पड़ रहे हैं। पूरे देश में स्कूलों की छुट्टी पक्की है।पूरे देश में
- 27मईईद-उल-अजहा (बकरीद)बकरीद के अवसर पर अवकाश रहेगा।पूरे देश में
रविवार की छुट्टी
मई 2026 में रविवार
4 मई
11 मई
18 मई
25 मई
राज्यवार स्कूल छुट्टियां
राजस्थान
17 से 20 जून तक सरकारी स्कूल बंद (गर्मी और समर वेकेशन)
ओडिशा
27 अप्रैल से समर वेकेशन जारी
उत्तर प्रदेश
20 मई से बच्चों की छुट्टियां हो सकती हैं
दिल्ली-एनसीआर
11 मई से 30 जून तक छुट्टियां
शनिवार की छुट्टी
दूसरा और चौथा शनिवार – पूरे देश में बंद
10 मई (दूसरा शनिवार) और 24 मई (चौथा शनिवार) को देश के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी।
रविवार – सभी बैंक बंद
मई 2026 में रविवार की छुट्टी
3 मई
9 मई
10 मई
24 मई
31 मई
क्षेत्रीय बैंक अवकाश
9 मई
रविंद्रनाथ टैगोर जयंती
पश्चिम बंगाल
16 मई
राज्य दिवस
गंगटोक
26 मई
काजी नजरुल इस्लाम जन्मदिवस
अगरतला
27 मई
बकरीद (ईद-उल-जुहा)
अगरतला
अहमदाबाद
आईजोल
भोपाल
चंडीगढ़
देहरादून
गुवाहाटी
हैदराबाद
इंफाल
जम्मू
कानपुर
कोच्चि
कोहिमा
कोलकाता
लखनऊ
नई दिल्ली
रायपुर
रांची
शिलांग
शिमला
श्रीनगर
तिरुवनंतपुरम
विजयवाड़ा
28 मई
बकरीद (ईद-उल-जुहा)
बेलापुर
बेंगलुरू
चेन्नई
जयपुर
जम्मू
मुंबई
नागपुर
पणजी
पटना
श्रीनगर
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) | राज्य शिक्षा विभाग
एक मई से कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) और क्रेडिट कार्ड नियमों तक कई अहम अपडेट सामने आए हैं। हर बदलाव की सटीक जानकारी के लिए जनसत्ता की इस खबर का रुख करें