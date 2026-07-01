इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव से भारत में औसत से कम वर्षा का अनुमान है। जून में कम बारिश हुई और जुलाई में भी औसत मासिक बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून की कम दबाव की लंबी (टर्फ) पट्टी बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। मानसून ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। अब तक 26 राज्यों में मानसून पहुंच गया है।

हालांकि दिल्ली-एनसीआर समेत कई क्षेत्र भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में 53.5 डिग्री सेल्सियस तक तपन महसूस की गई। छह राज्यों में पारा 40 डिग्री के आसपास है। मानसून में देरी से खरीफ बुवाई 23 फीसदी घटी है और प्रमुख जलाशयों में क्षमता का केवल 26 फीसदी जल है। भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ‘टर्फ’ बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी के करीब स्थित है। यह धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

जुलाई में 94 फीसदी बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि जुलाई में लंबी अवधि के औसत (एलपीए) (1971-2020) की 94 फीसदी बारिश होने की संभावना है। भारत में जुलाई में एलपीए बारिश लगभग 280.4 मिमी होती है। एलपीए किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि जैसे कि एक महीने या एक मौसम के लिए दर्ज की गई वर्षा को संदर्भित करता है, जिसका औसत आमतौर पर 30 से 50 वर्षों की लंबी अवधि में निकाला जाता है। 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात पहुंचा था, उसके बाद सात दिनों तक अटका रहा, अब फिर से रफ्तार पकड़ रही है।

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी-मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक डा मृत्युंजय महापात्र ने एक बयान में कहा, “जुलाई के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, सिवाय उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी-मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ इलाकों के, जहां सामान्य या उससे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है।”

मुंबई में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान है। उत्तरी बंगाल में अगले दो दिनों में और बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।

भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

दूसरी तरफ मानसून में देरी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और लोगों को 53.5 डिग्री सेल्सियस की तपन महसूस हुई। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा कि शहर में लू की स्थिति नहीं बनी है। न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम में सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में मंगलवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के देर से आने और उसकी धीमी प्रगति के कारण देश में धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई में काफी कमी आई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत तक खरीफ फसलों की कुल बुवाई 182.72 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 236.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 23 फीसद कम है। केवल धान ही नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास की बुवाई भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम रही है। आमतौर पर खरीफ फसलों की बुवाई जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है।