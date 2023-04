Mann Ki Baat 100 Episode: मन की बात को कांग्रेस ने बताया ‘मौन की बात’, जयराम रमेश बोले- आज फेकू मास्टर के लिए खास दिन

कांग्रेस ने देश में महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, चीन, दो करोड़ जॉब समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। (फोटो सोर्स: ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड का रविवार (30 अप्रैल, 2023) को प्रसारण किया गया। जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 100वें एपिसोड की बड़ी धूमधाम से शुरुआत हुई थी लेकिन यह ‘मौन की बात’ थी। कांग्रेस ने कहा कि यह चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता और पहलवानों का विरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन थी। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए सरकार की निंदा की है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन तस्वीर में कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार मन की बात में लाउड और जन की बात में चुप हो जाती है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के शो ‘मन की बात’ को ‘मौन की बात’ बताया है। कार्यक्रम के प्रसारण से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, “आज फेकू मास्टर के लिए विशेष दिन है। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है। लेकिन मौन की बात है – चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले, महिला पहलवानों का अपमान, किसान संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करना, कर्नाटक जैसी तथाकथित डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, भाजपा से करीबी संबंध रखने वाले ठगों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर।” आज फेकू मास्टर के लिए विशेष दिन है। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है। लेकिन मौन की बात है – चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले, महिला पहलवानों का अपमान, किसान संगठनों से किए गए वादों… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 30, 2023 जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “IIM रोहतक ने मन की बात के प्रभावों पर कुछ मनगढ़ंत अध्ययन किया है, जबकि इसके निदेशक की अकादमिक योग्यता पर खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही सवाल उठाए हैं।” ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड को केंद्रीय मंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। भाजपा 100वें एपिसोड को जनता से जोड़ने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रही थी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए। देशभर में कई प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग भी की गई। https://www.jansatta.com/blank.html

