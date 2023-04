महात्मा गांधी के बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी हटाया, NCERT के सिलेबस में हुए बड़े बदलाव

‘संविधान- क्यों और कैसे’ टाइटल से चैप्टर है, जिसमें संविधान सभा समिति में शामिल होने वाले सदस्यों से मौलाना अबुल कलाम का जिक्र हटा दिया गया है।

जवाहर लाल नेहरू के साथ मौलाना अबुल कलम आजाद (Photo- Express archive)

बीते दिनों में नेशनल काउंसलि ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने सिलेबिस में कई बदलाव किए हैं। अब एनसीईआरटी के 11वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से हटा दिया गया है। पुरानी किताब में जिस जगह अबुल कलाम का जिक्र था, वो पन्ना किताब से गायब है। एनसीईआरटी की किताब से पिछले दिनों महात्मा गांधी से जुड़े कई बातों का जिक्र सिलेबस से हटाया गया था। सिलेबस के पहले चैप्टर में संविधान के इतिहास के बारे में बताया गया है। ‘संविधान- क्यों और कैसे’ टाइटल से चैप्टर है, जिसमें संविधान सभा समिति में शामिल होने वाले सदस्यों से मौलाना अबुल कलाम का जिक्र हटा दिया गया है। बदलाव कर किताब में लिखा गया है, “ज्यादातर जवाहर लाला नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अंबेडकर संविधान सभा समितियों की अध्यक्षता करते थे।” मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय उन्होंने भारत की नई संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने छठे वर्ष में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था। https://www.jansatta.com/blank.html

