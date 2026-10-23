दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और यूक्रेन के छह दूसरे नागरिकों को भारत से बाहर रहने की इजाजत अगले साल 24 फरवरी तक बढ़ा दी। उन्हें मार्च में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने म्यांमार में जातीय हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह तब हुआ जब NIA ने कहा कि उन्हें मामले के कई पहलुओं की जांच के लिए और समय चाहिए।

मैथ्यू वैनडाइक को एक महीने के लिए अपने देश लौटने की इजाज़त दी गई थी और वह शुक्रवार को कोर्ट की सुनवाई के लिए लौटे। हालांकि छह यूक्रेनियन भारत नहीं लौटे हैं। कोर्ट ने पिछले महीने एक आदेश में मैथ्यू वैनडाइक को भारत लौटने के 72 घंटे के अंदर पेश होने का निर्देश दिया था।

आगे भी जांच में होना होगा शामिल

दिल्ली कोर्ट ने मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनियन नागरिकों को इस शर्त पर अपने-अपने देश लौटने की इजाज़त दी थी कि वे जांच में फिर से शामिल होंगे। सातों को मार्च में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के कड़े नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बाद में सितंबर में फाइल की गई अपनी चार्जशीट में हटा दिया था।

चार्जशीट में NIA ने सातों आरोपियों पर सिर्फ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए। यह एक ऐसा अपराध है जिसे कंपाउंड किया जा सकता है। मैथ्यू वैनडाइक ने एक्ट के तहत कथित उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग फीस का भुगतान किया और पिछले महीने कोर्ट ने उन्हें डिफ़ॉल्ट बेल दे दी।

क्या है आरोप?

वैनडाइक और यूक्रेनी नागरिकों पर मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने, बिना परमिट के म्यांमार में घुसने, जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षित करने और यूरोप से विद्रोही-संबंधी नेटवर्क को ड्रोन की आपूर्ति में सहायता करने का आरोप है।

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मैथ्यू वैनडाइक पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में यूक्रेनियों के एक समूह का नेतृत्व करने का आरोप है। वैनडाइक के X पर 5.84 लाख फॉलोअर्स हैं। वैनडाइक ने दावा किया है कि उसने लीबिया और यूक्रेन में लड़ाई लड़ी है। जानें कौन हैं