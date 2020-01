आप अगर नए साल का जश्न मनाने के लिए घर से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच लें। चूंकि नए साल के जश्न के चलते दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भारी ट्रैफिक जमा लगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने जानकारी दी है कि शाम सात बजे वाहनों की ज्यादा आवाजाही के चलते बारापुला फ्लाईओवर पर काफी लंबा जाम लग गया है। इसी तरह इंडिया गेट के आसपास भी खासा जाम लगने की खबर है। नए साल की शाम का असर मेट्रो स्टेशनों पर भी पड़ा। जिसके चलते डीएमआरसी ने पांच स्टेशन बंद कर दिए। जिन मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही रोकी गई है उनमें उद्योग भवन, प्रगति मैदान, खान मार्केट, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरियट शामिल हैं।

मामले में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर बताया, ‘‘केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, प्रगति मैदान, खान मार्केट और मंडी हाउस के प्रवेश तथा निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस में गाड़ियां बदली जा सकती हैं।’’ हालांकि सूत्रों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों दोबारा खोल दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने इससे पहले मंगलवार को नए साल की पूर्व संध्या पर भारी भीड़ को देखते हुए व्यस्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात नौ बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी।

इसी बीच दिल्ली यातायात पुलिस यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लगातार उन्हें सचेत कर रही है और वाहनों की आवाजाही के बारे में सूचित कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात के लिए मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच मार्ग संख्या 13 ए के बंद होने के कारण नोएडा से आने वाले लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए डीएनडी या अक्षरधाम से आने-जाने की सलाह दी गई है।

उन्होंने बताया कि प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक ट्रक के खराब हो जाने के चलते उत्तरी दिल्ली में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट कर बताया, ‘‘भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही को देखते हुए अशोक रोड की ओर से जयसिंह रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद है।’’ उसने ट्वीट किया, ‘‘पीडब्ल्यूडी के मौजूदा कार्य को देखते हुए राजा गार्डन से पंजाबी बाग की दिशा में वाहनों की आवाजाही अधिक रहेगी।

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from Barapullah Flyover. pic.twitter.com/YPsyqMtmP5

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from near India Gate. pic.twitter.com/8LYDnXK5A3

— ANI (@ANI) January 1, 2020