Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक घर में आग लगने से परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने समाचार एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दीवाली के अगले दिन, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में जैन मंदिर के पास रहने वाले सुनार कुंदन लाल सोनी के घर पर हुई। मृतकों में तीन महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है।

घटना के समय घर में दस लोग मौजूद थे। मौके पर मौजूद पुलिस के सब-डिविजनल ऑफिसर अपूर्व भलावी ने फोन पर पीटीआई को बताया कि इनमें से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि बाद में फायर ब्रिगेड और बचाव दलों ने आग पर काबू पा लिया।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान कुंदन लाल सोनी (75), उनकी पत्नी राजकुमारी सोनी (65), रितु सोनी (42), स्मृति सोनी (40), सूर्या सोनी (45) और आदित्य सोनी (16) के रूप में हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Madhya Pradesh | Six members of a family died last night after a fire broke out at their residence in Seoni. The incident occurred in Chhapara block headquarters of the district: Seoni Police — ANI (@ANI) November 9, 2026

कटनी में भी छह लोगों की हुई मौत

इसके अलावा एक और घटना में दिवाली की रात बरही इलाके में प्लास्टिक के सामान और होलसेल की दुकान में आग लग गई। आग तीन मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में लगी, जिससे ऊपर की मंजिल पर रहने वाले परिवार के छह सदस्य फंस गए।

कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा, “दिवाली की रात एक दुखद घटना हुई। एक घर में आग लग गई, जिससे छह लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोग सुरक्षित बच निकले। आग लगने की जानकारी रात करीब 12:30 बजे मिली और फायर ब्रिगेड 12:45 बजे तक मौके पर पहुंच गई। उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया और बाद में और फायर टेंडर बुलाए गए, रात करीब 1:30 बजे कंट्रोल रूम में एक रिक्वेस्ट पहुंची। इसके बाद कुछ और भी दमकल की गाड़िया पहुंची।”

कलेक्टर ने आगे कहा, “वहां मौजूद सभी लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। बदकिस्मती से, आग पर काबू नहीं पाया जा सका, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि नीचे के फ्लोर पर रखे क्रॉकरी के सामान बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाले थे। आग पर थोड़ा काबू पाने के बाद, अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए दीवारें तोड़ी गईं। सुबह 5:00 बजे तक, एसडीआरएफ की टीम भी अपनी पूरी टुकड़ी के साथ पहुंच गई। प्रशासन पहले ही दखल दे चुका है। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी, जिसमें वित्तीय मदद भी शामिल है।”

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मालीखेड़ी में सोमवार को एक परिवार के पांच लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घर में दो महिलाएं और दो बच्चों के शव मिले हैं, जबकि पुरुष का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। घर पर मिली लाशों के गले पर धारदार हथियार से काटने की निशान पाए गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…