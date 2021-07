महाराष्ट्र में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश के चलते हालात अनियंत्रित हो चले हैं। कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहे हैं। कहीं पानी सब कुछ बहा ले गया है तो कहीं सड़के धंसने से लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि अकेले महाराष्ट्र में भूस्खलन से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और लगातार बारिश के बीच हमें अपना बचाव कार्य जारी रखना है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 34 टीमें काम कर रही हैं, कर्नाटक में 7 टीमें काम कर रही हैं और तेलंगाना में 8 टीमें काम कर रही हैं।

वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक 120 से ज्य़ादा लोगों के मौत और करीब 100 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बाबत कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाके चिपलून का दौरा किया। यहां लोगों से मुलाकात तक उन्होंने आश्वस्त किया जिन लोगों ने इस त्रासदी का सामना किया है, वह अब सिर्फ अपना ध्यान रखें, नुकसान की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि सभी का पुनर्वास हो सके और लोगों के नुकसान की भरपाई की जा सके। देवेंद्र फडणवीस भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे।

महाराष्ट्र में हालात बदतर होते जा रहे हैं। सांगली जिले का सांगलीवाड़ा इलाका बारिश रुक जाने के बाद भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़के समुंदर का रुप ले चुकी हैं। पानी का स्तर 10 से 15 फीट हो चुका है। लोगों के घर और दुकानें पानी में डूबे हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, सरकार दावा कर रही है कि पानी का स्तर कम हो रहा है लेकिन सच्चाई ये है कि वाराना नदी के उफान पर आने के कारण जलस्तर बढ़ता जा रहा है।

Government is claiming that water level is going down but actually, it is rising here due to swollen Warana river”, says a local pic.twitter.com/kbcElsimq6

महाराष्ट्र के महाड़ में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग जीवन यापन की बुनियादी जरूरतों के लिए भटक रहे हैं। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि 23 जुलाई की रात आई बाढ़ में सब कुछ बह गया। हमारे घर टूट गए, फर्नीचर से लेकर जरूरी दस्तावेज तक पानी की धार में बह गए। हम किसी तरह अपनी जिंदगी बचा रहे हैं।

Everything was washed away by the flood at night on July 23. Our houses are damaged. Furniture, appliances and important documents were washed away. We’ve taken shelter at neighbor’s house as ground & 1st floors are flooded: A local in Mahad, Maharashtra pic.twitter.com/b5G6LMCbBy

— ANI (@ANI) July 25, 2021