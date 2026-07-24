कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। आदेश में कहा गया था कि रैली सड़क के केवल एक तरफ को अवरुद्ध कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ यातायात जारी रह सकता है। हालांकि, मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को बिरला तारामंडल के पास दोनों सड़कें कार्यक्रम के दौरान अवरुद्ध रहीं।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कराई। कार्यक्रम शुरू होने के बाद शहर के मध्य में स्थित बिरला तारामंडल के बाहर कैथेड्रल रोड दोनों ओर से अवरुद्ध रही। इससे यातायात बाधित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहन घंटों तक फंसे रहे।

शहर के अन्य हिस्सों में सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों का मार्ग बदल दिया। सूत्रों के अनुसार, रैली में अनुमान से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन ने 20 जुलाई की रात को रैली स्थल पर कथित तोड़फोड़ के संबंध में एक और स्वतः संज्ञान एफआईआर दर्ज की, जो कार्यक्रम से पहले हुई थी।

अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका को भी स्थगित कर दिया। जिन्होंने आठ एफआईआर के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी के वकील को बताया कि सभी आठ एफआईआर को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता और प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा। मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि, अदालत ने कोई भी दंडात्मक कार्रवाई होने पर सूचित करने को कहा, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की।

इससे पहले 21 मई को, इसी अदालत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के मामले में अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा प्रदान की थी। यह सुरक्षा 31 जुलाई तक लागू रहेगी। हालांकि, अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो सुरक्षा वापस ली जा सकती है। हालांकि, अन्य मामलों में ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई है। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस की भाजाप से हार के बाद से अभिषेत बनर्जी के खिलाफ राज्य भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज किए गए हैं।

‘छात्रों को राष्ट्र का दुश्मन समझ रही सरकार’, सोनिया गांधी बोलीं- जवाबदेही से बच रही मोदी सरकार

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलनों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देशभर के छात्र सरकार से जवाबदेही और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब “कायरता और बेवजह की क्रूरता” से दिया। सरकार छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मानो वे देश का भविष्य नहीं बल्कि राष्ट्र के दुश्मन हों। पढ़ें पूरी खबर।