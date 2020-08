आरफा शरिया, बुर्का, मदरसा, मौलाना पर शेहला से क्यों नहीं पूछतीं सवाल- पूर्व SC जज ने साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने टीवी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी पर निधाना साधा है। सोमवार को कहा है कि पूर्व जेएनयू छात्रा शहला राशिद से आरफा शरिया, बुर्का, मदरसा और मौलाना सरीखे मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं पूछती हैं?

काटजू ने ट्वीट किया, “मैंने यूट्यूब पर शहला राशिद का इंटरव्यू देखा, जो कि आरफा खानम शेरवानी ने लिया है। आरफा ने उनसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि आखिर क्यों वह (पूर्व जेएनयू छात्र नेत्री) शरिया, बुरका, मदरसा और मौलानाओं की निंदा नहीं करती हैं, जिन्होंने मुस्लिमों को पीछे रखा। शहला भविष्य के चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक खोने के डर से कभी भी उनकी आलोचना नहीं करती हैं, पर आरफा इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं?”

Saw @Shehla_Rashid‘s interview by @khanumarfa onYouTube.Not once doesArfa askShehla y she doesn’t condemn sharia,burqa,madarsas&maulanas which kept Muslims backward. Shehla never condemns them for fear of losing Muslim vote bank in a future election, but y is Arfa silent on this?

— Markandey Katju (@mkatju) August 10, 2020