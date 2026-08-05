फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने का मामला तूल पकड़ने के बाद मार्क जकरबर्ग ने बुधवार को CSAM (बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी ली है।

सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस ने बताया, उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि वे ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। यानी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मध्यस्थ की भूमिका में नहीं आते। मेटा चीफ ने यह भी माना कि वे खुद ही तय करते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा। साथ ही कहा कि आईटी एक्ट के तहत ‘सेफ हार्बर’ (सुरक्षा कवच) का नियम उनकी कंपनी पर लागू नहीं होता।

क्या है सेफ हार्बर?

सेफ हार्बर एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो इंटरमीडियरी कंपनियों (इसमें सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनी आती हैं) को उनके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की ओर से डाले जाने वाले कंटेंट (थर्ड-पार्टी डेटा) के लिए कानूनी जिम्मेदारी में छूट देता है।

कुछ कंटेंट के लिए मिले पैसे

मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने यह भी माना कि उनकी कंपनी को कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारा पैसा दिया गया था। इस पर उन्होंने कंपनी की गलती मानी और माफी मांगी।

मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात

इसी दौरान मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने अपनी टीम के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मंत्री के साथ उनकी मीटिंग करीबन 30 मिनट तक चली। इससे पहले बुधवार को ही मेटा के अधिकारियों ने MeitY सेक्रेटरी एस. कृष्णन से भी मुलाकात की थी।

Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer at Meta, along with his team, met Ashwini Vaishnaw, Minister of Electronics and IT today. Meeting with minister lasted around half an hour. Earlier today Meta officials also met with MeitY Secretary S. Krishnan. https://t.co/kfIcMNdclk — ANI (@ANI) August 5, 2026

NCPCR ने मेटा को भेजा था नोटिस

इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने तीन जुलाई को मेटा को एक नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, यह नोटिस चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल (CSEAM) से जुड़े कथित विज्ञापन से जुड़ा था। NCPCR ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था, इस रिपोर्ट में फेसबुक पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल से जुड़ा विज्ञापन चलाने की जानकारी दी गई थी। मेटा ने एक सप्ताह बाद बुधवार को अपना जवाब दिया है।

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मेटा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संचार और आईटी मामले में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और गृह मंत्रालय (MHA) को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें