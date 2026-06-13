अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर को जवाब दिया है। उन्होंने एस. जयशंकर से कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करना चाहिए।

एस. जयशकंर इस समय यूरोप के दौरे पर हैं और उन्होंने मार्को रुबियो से भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर फोन पर बात की। उन्होंने मार्को रुबियो के सामने ओमान के तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले को प्रमुखता से उठाया।

सभी को अमेरिकी सेना का आदेश मानना चाहिए- मार्को रुबियो

मार्को रुबियो ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री से कहा, “अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जहाजों को होमुर्ज जलमार्ग में अमेरिकी सेना के आदेश को मानना चाहिए।”

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, “सचिव मार्को रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना चाहिए क्योंकि वे होमुर्ज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।”

जयशंकर ने हमले में मारे गए नागरिकों की मौत पर कड़ा विरोध जताया

मार्को रुबियो से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ओमान के तट पर अमेरिकी हमलों में भारतीय नागरिकों की मौत पर कड़ा विरोध किया। बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमर्शियल जहाजों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को गलत बताया। जयशंकर ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में कहा, “आज शाम अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो से बात की, मैंने खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं के हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई जिनमें तीन भारतीय नागरिक मारे गए। कमर्शियल जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।”

इस हमले के संबंध में शुक्रवार को भारत ने इसी सप्ताह दूसरी बार नई दिल्ली में सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया था।

जानकारी दे दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में होमुर्ज के पास एमटी जलवीर और एमटी सेंटेबेलो पर हमले हुए थे। 10 जून 2026 को हुए अमेरिकी सेना के एक हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति से अवगत कराया। अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नौसैनिकों की मौत हो गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें