Marco Rubio India Visit: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं। पिछले 5 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा है, जो कि ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर नर्म रुख अपनाया है। पिछले डेढ़ साल से भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अटका हुआ है लेकिन मुंबई में मार्को रुबियो ने स्पष्ट किया कि दोनों ही देश इसके बेहद करीब है।

दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत यात्रा के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस को दिए विशेष इंटरव्यू में भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ के नियमों में हुए बदलावों और रूस-अमेरिका के रिश्तों में आए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की है। हालांकि, सबसे अहम पहलू ट्रेड डील ही रहा।

जल्द होगी ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच पिछले डेढ़ साल से अटकी हुई व्यापार समझौते की बातचीत को लेकर मार्को रुबियो ने कहा कि दोनों ही देश इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैं गतिरोध के विवरण में नहीं जाना चाहता… यह मूल रूप से इस बात पर टिका है कि कुछ शब्दों का क्या अर्थ है, कुछ वाक्यों का क्या अर्थ है। क्योंकि दोनों पक्षों के लिए यह जरूरी है कि उनकी पूरी सहमति हो।”

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि हम अविश्वसनीय रूप से करीब हैं। यह बातचीत इतनी सकारात्मक है, कि हमें फाइनल करने में महीने नहीं बल्कि हफ्ते-दो हफ्ते तक का ही समय लगेगा, क्योंकि 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों पर क्या बोले मार्को रुबियो?

अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने पिछले दो साल के कार्यकाल और भारत के साथ अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर कहा, “यह एक ऐसा रिश्ता है जिस पर हमारा बहुत ध्यान है। वास्तव में… मेरी सबसे पहली बैठक ‘क्वाड’ (समूह) के साथ हुई थी, जिसमें निश्चित रूप से भारत भी शामिल है, और तब से मेरे हर मंच पर अपने समकक्षों के साथ कई बारयानी एक दर्जन से अधिक बार बातचीत हो चुकी है।”

मार्को रुबियो ने कहा, “निश्चित तौर पर व्यापार एक अड़चन रहा है क्योंकि भारत एक बड़ी और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम इस व्यापारिक संबंध पर लगातार काम कर रहे हैं और इसे सुलझाए जाने की जरूरत है। क्वाड जैसे मंचों के जरिए विचारों को कार्रवाई में बदलते हुए देखना मेरे लिए भी एक सकारात्मक पहलू है।

रूस-यूक्रेन युद्धविराम में भारत की क्या भमिका?

रूस यूक्रेन युद्ध विराम की संभावनाओं पर भारत की भूमिका पर मार्को रुबियो ने कहा, “मुझे लगता है कि भारत ने एक बहुत ही कठिन संघर्ष को सुलझाने की कोशिश में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। दुनिया को इसके प्रभावों से बचाने के लिए जो यह ऊर्जा पर डाल रहा है। और हम भारत की संलिप्तता का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत ही पेशेवर राजनयिक हैं और उन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश में उत्कृष्ट कार्य किया है।”

रूसी तेल की खरीद के मुद्दे अमेरिका का रूख क्या?

रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों और टैरिफ के दबाव को लेकर मार्को रुबियो ने यह बात स्वीकारी है कि इससे आर्थिक संबंधों में तनाव आ सकता है, जिसे बिल्कुल रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, “इनमें से किसी भी टैरिफ का उद्देश्य भारत को दंडित करना या नुकसान पहुंचाना नहीं है। वे एक व्यापक विदेश नीति का हिस्सा हैं, जिसमें दुर्भाग्य से रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसे हम समाप्त होते देखना चाहते हैं।”

मार्को रुबियो ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने छूट इसलिए दी क्योंकि वे समझते हैं कि टैरिफ लगाने से भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

अमेरिका चीन संबंध भी करेंगे भारत को प्रभावित

चीन के साथ जिस तरह से अमेरिका द्वारा नरमी बरतने के संकेत मिल रहे हैं, उसको लेकर मार्को रुबियो ने नरमी शब्द पर आपत्ति भी जताई और कहा, “चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली देश है जिसके साथ संतुलित संबंध होने चाहिए।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई व्यापारिक टकराव होता है, तो यह दुनिया के लिए बेहद नुकसानदेह होगा।

मार्को रुबियो ने कहा, “एक अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। यह भारत को प्रभावित करेगा। यह लगभग हर देश को प्रभावित करेगा, इसलिए यह एक ऐसी चुनौती है जिसे इस प्रशासन ने एक उचित और संतुलित तरीके से उठाया है।”

पाकिस्तान से संबंधों पर क्या आया जवाब?

पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी है और इसीलिए काफी मायने रखता है कि अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकी और 1970 के दशक के निक्सन-किसिंजर युग की वापसी जैसी आशंकाओं पर रुबियो ने स्पष्ट किया कि आज की दुनिया उस समय जैसी नहीं है और कोल्ड वॉर जैसी गतिशीलता अब नहीं है।

मार्को रुबियो ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, “दुनिया के किसी भी देश के साथ हमारा संबंध, किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे संबंधों की कीमत पर नहीं आता है।” उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना इसलिए जरूरी है ताकि संघर्ष को टालने और सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद मिल सके।

अमेरिका की वीजा पॉलिसी और प्रवासी भारतीय…

अमेरिका लगातार अपनी वीजा पॉलिसी और प्रवासियों से संबंधित नीतियों में बदलाव कर रहा है, जिसके चलते भारत की दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसको लेकर मार्को रुबियो ने कहा, “हर देश के पास अपने आव्रजन कानून होने चाहिए और यह किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध रूप से लोगों के आने और कार्यक्रमों के दुरुपयोग के कारण वे प्रणाली को ठीक कर रहे हैं।

उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, “हम केवल अपनी आव्रजन प्रणाली को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एक ऐसी प्रणाली पर पहुंच सकें जिसमें हम हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासियों और आगंतुकों का स्वागत करेंगे, और हालांकि मैं जानता हूं कि भारत में आपके दृष्टिकोण से, यह भारत को लक्षित करने वाला प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।”

एलन मस्क विवाद पर भी दिया जवाब

पिछले कुछ दिनों में स्टारलिंक के भारत में रुके हुए क्लियरेंस को लेकर एलन मस्क भारत सरकार पर काफी आक्रामक हो गए थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी तक की आलोचना की थी। इस पूरे विवाद पर जब मार्को रुबियो से सवाल पूछा गया तो उन्होंने को एक निजी नागरिक बताया और कहा कि वे इस पर कुछ नहीं बोल सकते।

ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि दुनिया को ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है ताकि किसी एक संघर्षग्रस्त हिस्से पर निर्भरता न रहे। उन्होंने वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल और भारत की रिलायंस जैसी रिफाइनिंग कंपनियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह अमेरिका में निवेश और आपसी ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर है।

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फ्रांस की राजधानी पेरिस और कई अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेरिस जल्द ही एक मुस्लिम शहर बन जाएगा। उन्होंने इस पूरे बवाल के लिए सीधे आप्रवासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फ्रांस को अपने बॉर्डर्स को बंद कर देने चाहिए। पढ़िए पूरी खबर…