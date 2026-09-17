मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने गुरुवार को 20 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। यह फैसला बीड जिले के पाटोदा में देर रात करीब 2 बजे समर्थकों को संबोधित करने के दौरान लिया गया।

जरांगे ने कहा कि लगातार अनशन के कारण उनकी शारीरिक हालत काफी कमजोर हो गई है। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर से IV फ्लूड बंद करने के बाद उनके हाथ-पैर तक हिलाना मुश्किल हो गया था। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मुंबई की ओर लबी यात्रा करना उनके लिए संभव नहीं था।

उन्होंने समर्थकों से अपील की कि पाटोदा से निकलने के बाद उनके वाहन के पीछे ना चलें। जरांगे ने कहा कि समर्थक सीधे खोपोली पहुंचें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर काफिला उनके पीछे चलता रहा तो वह यात्रा रोककर पाटोदा में ही धरना जारी रख सकते हैं या अंतरवाली सराटी लौट सकते हैं।

58 लाख रिकॉर्ड मिलने का दावा

जरांगे पाटिल ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान 58 लाख पुराने दस्तावेज सामने आए हैं। उनके मुताबिक, इन रिकॉर्ड के आधार पर मराठा समुदाय के करीब 2.5 करोड़ लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। उन्होंने सरकार से इन रिकॉर्ड को मान्यता देने के लिए आधिकारिक गजट जारी करने की मांग की।

जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन के खिलाफ राजनीतिक रणनीति अपना रही है। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेजों को पेन ड्राइव में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही उन्होंने फडणवीस पर अपनी जान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।

पश्चिमी महाराष्ट्र के बागानों को लेकर सरकार से सवाल

मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से पश्चिमी महाराष्ट्र के फल बागान मालिकों से जुड़े तर्क पर भी जरांगे ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी समुदाय के लोग भी फल बागानों के मालिक हैं तो फिर उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों मिलता है और मराठा समुदाय को क्यों नहीं?

जरांगे ने कहा कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ हजारों लोगों की रैली निकालना संभव नहीं है। उन्होंने समर्थकों से आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की।

अपने परिवार का जिक्र करते हुए जरांगे ने कहा कि उन्होंने परिवार को हमेशा स्वाभिमान के साथ जीने की बात कही है। उन्होंने अपने बेटे से भी साहस बनाए रखने को कहा और कहा कि मराठा समुदाय की मांग के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार हैं।