नक्सलियों का प्रभाव कम हो रहा है। पिछले चार वर्षों में 18 जिले नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले जहां 76 जिले नक्सलियों से प्रभावित थे, उनकी संख्या अब सिमटकर 58 रह गई है। एनडीटी के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि 2013 में 76 जिले नक्सली गतिविधियों से प्रभावित थे, 2017 में 58 जिले नक्सलियों से प्रभावित रह गए। इससे पता चलता है कि 20 फीसदी हिंसा और 34 फीसदी मौतें कम हुई हैं। बता दें कि नक्सलियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की पड़ताल में पुलिस को पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पता चला। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोपों में कार्रवाई कर जून में कुछ वामपंथी विचारकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को धरा था। उनमें से दिल्ली से गिरफ्तार रोना विल्सन के पास से बरामद सामग्री में पुलिस को एक पत्र मिला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को लेकर बात सामने आई थी।

Over the last four years, Maoists activities have shrunk from 76 districts in 2013 to 58 districts in 2017. Incidents of violence reduced by 20% and deaths by 34%. This explains desperation on the part of Maoists sympathisers.

