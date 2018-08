प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्‍या की साजिश रचने के मामले में नया मोड़ आ गया है। माओवादियों की साजिश की तह तक जाने के लिए पुलिस ने पांच राज्‍यों के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। न्‍यूज एजेंसी यूएनआई के अनुसार, इस मामले में लेखक पी. वारावारा राव को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन सात घंटे तक चली छानबीन के दौरान उनके घर से कई दस्‍तावेज बरामद किए गए हैं। मालूम हो कि दिल्‍ली स्थित सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्‍सन के घर पर मारे गए छापे में एक चिट्ठी बरामद की गई थी, जिससे पीएम मोदी की हत्‍या की साजिश का खुलासा हुआ था। पुणे पुलिस को संदेह है कि इस पत्र में वारावारा राव के नाम का भी उल्‍लेख था। माओवादियों के पत्र के सामने आने के बाद पुलिस ने पूर्व में भी कई जगहों पर छापा मारा था, लेकिन पीएम मोदी की हत्‍या की माओवादी साजिश के मामले में यह अब तक कि सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने महाराष्‍ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्‍ली और झारखंड में संयुक्‍त तौर पर एक साथ छापे मारे हैं।

